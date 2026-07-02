Revelan balance de vialidad e infraestructura de transporte en Caracas y seis estados afectados por el doble terremoto

Cientos de infraestructuras, incluyendo edificios y vialidades, se vieron afectadas por el doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio. A una semana de la tragedia, hay más detalles sobre la magnitud del desastre.

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, ofreció un balance sobre los daños causados por el doble terremoto. Esta cartera, encargada de la movilidad, infraestructura y vialidad terrestre, acuática y aérea, detalló cómo fueron afectadas las infraestructuras de las que se hace cargo.

Desde un principio, Faría detalló que siete entidades se vieron afectadas: La Guaira, Caracas, Miranda, Falcón, Aragua, Carabobo y Yaracuy. Sin embargo, subrayó que el literal fue dónde se presentaron más daños.

Uno de los tres puentes sobre el río San Julián, en el sector Caraballeda, fue deshabilitado. Mientras tanto, los puentes Caraballeda 2 y La Lucha cuentan con una restricción parcial de circulación hasta que se hagan reparaciones.

En el estado Aragua, la carrera hacia Puerto Maya está siendo inspeccionada y esperan emplear una retroexcavadora. Mientras tanto, se abordaron cuatro fallas de borde en la vía entre Chuspa y Chirimena, como vía hacia el estado Miranda.

MEDIDAS TOMADAS

Faría afirmó que se han hecho revisiones en la autopista Caracas-La Guaira, en donde registraron goteos y pérdida de material. «Toda la autopista ha sido inspeccionada y presenta condiciones de seguridad», indicó.

«Dado que tiene unas obras estructurales gigantescas, estas están siendo monitoreadas; se les colocó testigos y se miden diariamente para evaluar si hay algún movimiento», indicó Faría, de acuerdo a Unión Radio.

Por otra parte, Faría apuntó que la autopista Valle-Coche, en la ciudad capital, fue afectada y se está reforzando una de sus columnas. El Metro de Caracas permanece operativo, aunque el metrocable no.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que, hasta este miércoles, se han contabilizado 2.295 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 11.267 heridos y 12.841 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.