Restringen el paso en la Caracas – La Guaira, piden a los voluntarios a «registrarse en el Poliedro»

El paso en la Autopista Caracas – La Guaira estará cerrado desde las 8 de la noche de este viernes, según el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Los voluntarios que deseen ir al litoral se tendrán que registrar.

Cabello encabezó un pronunciamiento de los equipos de seguridad y emergencias. Desde el Puesto de Comando del estado La Guaira, el ministro informó que «queda restringido el acceso» a la entidad.

«Quien quiera venir tiene que cumplir con los protocolos establecidos: registrarse en el Poliedro y las autoridades estarán tomando decisiones a lo largo de la ruta para evitar que personas sin tarea asignada puedan ingresar», detalló Cabello.

El ministro aseguró que los voluntarios tendrán que ir al Poliedro de Caracas para registrarse en el sistema unificado creado por las autoridades. Una vez reciban una autorización y un QR, podrán desplazarse hasta La Guaira.

Esta decisión, de acuerdo a Cabello, corresponde al congestionamiento vial que impide el paso de ambulancias y equipos de rescate, además del riesgo que representan los cuerpos bajo los escombros para la salud pública. A esto se suma que algunos civiles obstaculizan las operaciones de los organismos de emergencias.

GESTIÓN DE VOLUNTARIOS

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció esta tarde la creación de un centro de registro de voluntarios. Además, instó a la ciudadanía a no desplazarse a La Guaira para que el «el apoyo voluntario sea ordenado».

«Sabemos que todos queremos ayudar, pero debe hacerse de manera ordenada, que no perturbe, ni obstaculice las labores de rescate», indicó Rodríguez. «Están obstaculizando la circulación que necesitamos para que nuestras fuerzas», acotó.

Reportes en redes sociales indican que el acceso a La Guaira fue cerrado a la altura de Catia, generando una larga cola en la autopista. En los videos se ve a una gran cantidad de agentes policiales impidiendo el paso en plena vía.

La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez.