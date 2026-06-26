EN VIDEO: Delcy Rodríguez pide no circular la Caracas – La Guaira, y anuncia registro de voluntarios

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció este viernes un registro de voluntarios y pidió no circular en la Autopista Caracas – La Guaira, en medio de la devastación causada por los terremotos que azotaron el norte del país el 24 de junio.

Rodríguez sostuvo una conexión telefónica con el canal Venezolana de Televisión (VTV). Durante su alocución, destacó la labor de la ciudadanía por colaborar con las víctimas, pero sostuvo que «el apoyo voluntario sea ordenado».

«Sabemos que todos queremos ayudar, pero debe hacerse de manera ordenada, que no perturbe, ni obstaculice las labores de rescate», indicó Rodríguez. En tal sentido, confirmó la activación de un registro de voluntarios en Caracas.

«A partir de las 7 de la noche en el Poliedro de Caracas estará un centro de registro de voluntarios, conforme a sus experticias y mecanismo de apoyo, pero vamos a hacerlo de manera ordenada», afirmó Rodríguez. El voluntario obtendrá una credencial y un código QR

PIDEN NO BAJAR A LA GUAIRA

Ante este escenario, Rodríguez pidió a la ciudadanía no bajar al litoral. «Quienes no tengan funciones de salvamento o de seguridad en La Guaira por favor abstenerse de dirigirse al estado», indicó

«Están obstaculizando la circulación que necesitamos para que nuestras fuerzas militares, policiales, protección civil, personal de bombero, rescatistas puedas llegar a la zona del desastre», agregó Rodríguez.

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Más temprano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, también pidió a la ciudadanía no ir a La Guaira. Sin embargo, motos y vehículos particulares cargados de ayuda humanitaria siguen bajando al litoral desde Caracas, según reportes en redes sociales.

La cifra de fallecidos aumentó este viernes hasta las 920 personas, además de 3.360 heridos y más de 3.000 damnificados, según informó esta tarde Jorge Rodríguez.