Rescatistas colombianos encontraron vivo a un niño atrapado en una edificación de La Guaira

Luego de más de seis horas de trabajo, rescatistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia localizaron con vida y lograron rescatar a un menor de 11 años, de una edificación en La Guaira.

En los videos publicados por el organismo se puede ver que, en primer lugar, los rescatistas escucharon ruido entre los escombros. Tras cerciorarse de que había alguien con vida, despejaron el área.

Según relata un miembro del equipo, hicieron un agujero de unos 3 metros de largo, hasta llegar a donde se encontraba la persona atrapada, y se trata de un niño de 11 años.

Debido a la inestabilidad de la estructura, es que los rescatistas tardaron tanto tiempo en sacarlo. Al hacer contacto con el menor, tuvieron que hacer maniobras de estabilización y evitar otro derrumbe.

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Una vez que lograron su objetivo, estabilizando los escombros, fue que pudieron sacar al menor y prestarle los primeros auxilios, antes de que se lo llevaran para recibir atención médica.

Al país han llegado brigadas de rescatistas de al menos 20 países, entre ellos de Colombia, El Salvador y México.

Los rescatistas, muchos de los cuales llegaron con sus binomios caninos, están distribuidos por la “zona cero” de La Guaira, donde se han confirmado más de 1.400 muertos y más de 3.200 heridos.