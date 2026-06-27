EN VIDEO: La policía obligó a salir a unos delincuentes que robaban en viviendas abandonadas en La Guaira tras el terremoto

La tragedia ocurrida en el estado La Guaira debido a los terremotos del 24 de junio, ha sacado lo mejor de la gente, pero también lo peor. Así se demostró a través de un video difundido por redes sociales, donde se puede ver a unos sujetos robando las pertenencias de la gente que tuvo que abandonar sus viviendas.

La información la difundió el periodista Delmiro de Barrio, quien muestra un video donde se ve a los sujetos caminando entre los escombros y tomando varios objetos.

“La policía se enfrenta a cinco delincuentes y los obliga a salir de una estructura colapsada donde estaban robando las pertenencias de las personas que debieron abandonar sus casas o que, quizás, aún se encuentran bajo los escombros”, publicó De Barrio en su cuenta en X (Twitter).

El comunicador criticó que esta sería una de las razones por las cuales la gente debe evitar bajar a La Guaira.

Agregó que “por esta y muchas otras razones —como el gran ruido que generan y que no permite a los equipos de rescate realizar sus labores, ni poder escuchar y comunicarse con las víctimas atrapadas— es que la gente no debe bajar a La Guaira sin una organización y entrenamiento previos”.

Por otro lado, el reportero destacó que este viernes “fue un verdadero desafío lograr que los equipos de rescate se movilizaran y trasladaran a los heridos dentro del estado Vargas”.

Argumentó que esto se debió “al exagerado número de personas que bajaron en motos y que, en su mayoría, ni se ensuciaron las manos”.

Asimismo, recomendó a quienes consigan bajar a La Guaira que lo hagan de la manera apropiada.

“La gente que baja debe hacerlo con ropa apropiada para estar durante horas bajo el sol. Esto incluye camisas gruesas de manga larga, pantalones, guantes y botas. Si bajan en shorts y franelas, ya es evidente que su intención no es la de ayudar”, manifestó.

Cabe recordar que las autoridades nacionales prohibieron bajar a La Guaira, salvo que se trate de personal autorizado a través de un registro de voluntarios que se abrió en Caracas, para centralizar los trabajos de rescate y atención a los afectados por la tragedia.