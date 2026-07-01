Reina de belleza Skarlent Rodríguez murió en La Guaira en el doble terremoto

La modelo venezolana Skarlent Rodríguez, Miss Grand Orlando 2025, falleció durante el devastador doble terremoto que azotó el país el pasado 24 de junio y que, hasta este martes, ha causado casi 2.000 fallecidos.

La familia de Rodríguez informó sobre el fallecimiento en la descripción de su página de GoFundMe. Tanto la modelo como su pareja, José Castro, fueron encontrados sin vida «uno al lado del otro» el lunes, 29 de junio, en La Guaira.

«No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario», indica la página web.

Rodríguez y su pareja fueron localizados entre los escombros de un edificio en Catia La Mar, en donde tenían su hogar. También murieron en el doble terremoto el papá, abuelo y los tíos de José Castro.

LOS RODRÍGUEZ PIDEN AYUDA

Los familiares indicaron que «proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso». Mientras tanto, la familia de Rodríguez «tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia».

«Hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela», apuntó la familia.

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Los familiares dijeron que «cualquier colaboración, por pequeña que sea, es profundamente significativa» y, en caso de no poder donar, pidieron compartir la campaña. Si quieres ir a la página web en GoFundMe, haz clic aquí.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.