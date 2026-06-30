Futbolista Lucas Trejo «está sedado» tras conocer la muerte de su familia en La Guaira

El futbolista argentino Lucas Trejo, jugador del Sport Marítimo La Guaira de la liga Futve 2, «está sedado» tras conocer la muerte de su familia en La Guaira tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

La hermana de Trejo, Karen, confirmó que el futbolista de 38 años está conmocionado por la noticia. El domingo trascendió que su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, murieron en el colapso de su edificio en el sector Playa Grande.

«A Lucas lo están sedado porque está muy mal y no tiene ningún familiar», detalló Karen al medio argentino El Doce. Trejo permanece en Venezuela y no ha podido comunicarse regularmente con sus seres queridos.

LA HERMANA DE LUCAS TREJO: “LO ESTÁN SEDANDO, ESTÁ MUY MAL” Karen Trejo contó que el futbolista atraviesa un delicado estado emocional tras la muerte de su pareja y sus dos hijos en los terremotos de Venezuela. También explicó que el padre del jugador debió suspender su viaje… pic.twitter.com/Ll1KIzRPsN — Clarín (@clarincom) June 30, 2026



«Pudimos hablar con Lucas, una vez, no más, que fue cuando se corrió el rumor que podíamos saber algo de uno de sus hijitos. Pero Lucas nunca pudo tener el teléfono porque estaba sacando escombros», indicó Karen.

LA FAMILIA DE TREJO

Trejo estaba en Caracas entrenando con su equipo cuando desataron los terremotos a las 6 de la tarde del pasado miércoles. El futbolista bajó a La Guaira y formó parte de las operaciones de búsqueda para localizar a su familia.

Trejo compartió en redes sociales el caso de su familia y pidió ayuda para localizarlos. Tras 74 horas de búsqueda entre los escombros del edificio, su esposa e hijos fueron encontrados sin signos vitales.

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Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, afirmó que hasta este martes, se han contabilizado 1.943 fallecidos por los terremotos. A esto se suman 10.571 heridos y 15.866 damnificados, aunque no brindó una cifra de desaparecidos.