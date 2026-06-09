¿Recibes remesas? Esta es la propuesta que hizo Zoom al BCV para los pagos y las tasas

El presidente de la casa de cambio Zoom, César Atencio, exhortó al Banco Central de Venezuela a que permita que las remesas se paguen a tasa de intervención para evitar que las personas sigan migrando al mercado informal.

«Zoom ha canalizado más de US$ 400 millones al año. Están entrando alrededor de $3.500 millones en remesas al país en el año. Solamente un 20% viene por las compañías regulares», precisó en entrevista con Román Lozinski.

En este sentido, destacó los retos que tienen por delante. «De Semana Santa para acá desapareció el efectivo en Venezuela. Y el cliente piensa que la divisa viaja en efectivo. El billete no viaja físicamente. Además, por temas legales, todas las remesas en Venezuela deben pagarse en bolívares».

Zoom presentó una propuesta formal y por escrito al BCV para que se autorice el uso de la tasa de intervención (que es aproximadamente 10% más alta que la tasa oficial de menudeo) para las operaciones de cambio de las personas naturales https://t.co/XYa3ez8VQ5 pic.twitter.com/L03amuDuX5 — ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) June 9, 2026

Asimismo, Atencio señaló que «Zoom recibe los dólares de personas que envían remesas a sus familiares y luego ese efectivo se lo venden a las personas que reciben remesas en Venezuela a cambio de los bolívares que les deberían entregar, cerrando así una doble operación. Al final el cliente se iba contento, porque parte de su remesa la recibía en dólares en efectivo».

No obstante, debido a la escasez de efectivo, en muchas ocasiones únicamente pueden entregarle sus remesas en bolívares.

EL PROBLEMA DE LA TASA

Atencio urgió que el BCV permita que entreguen las remesas a la tasa de menudeo que usan los bancos actualmente.

«Una de las cosas que nos afecta más es que hay muchas tasas de cambio y hay una brecha cambiaria que es existente. Además, es injusto. Al final el cliente no puede entender cómo le pagamos con la tasa más baja que es la del BCV. Aspiramos que se maneje la tasa de intervención que es un 10% más alta», acotó.

«Nuestra propuesta es usar la tasa de intervención para el menudeo, hicimos la propuesta al BCV, pero no hemos tenido respuesta», afirmó. De acuerdo al último reporte del BCV, esa tasa se ubicaba en 716,79 bolívares por dólar.

Asimismo, reveló que esto afecta severamente la economía del país. «Mientras menos efectivo tenemos, menos clientes vienen a hacer sus operaciones con el efecto de que se van a otras vías. Esas vías no están reguladas».

«Eso está pegando muchísimo en el mercado, en un periodo muy corto, hemos perdido 30% del volumen. Zoom llegó a traer a Venezuela 58 millones de dólares en un mes, traíamos más dólares que Chevron a Venezuela y todo ese trabajo se está perdiendo. Estas personas que están afuera cuando consiguen una tasa más conveniente la van a usar», concluyó.