«Prepara las maletas»: Conferry reactivará la ruta Puerto La Cruz–Margarita a partir de esta fecha

La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció este martes la reanudación de la ruta de Conferry que cubre Puerto La Cruz–Margarita, en ambos sentidos.

«Este próximo 26 de junio, nuestra empresa Conferry reanuda sus operaciones en la ruta Puerto La Cruz–Margarita, tras culminar con éxito las pruebas de navegación del ferry Paraguaná I», informó Faría en un mensaje divulgado en sus redes sociales.

Este próximo 26 de junio, nuestra empresa Conferry reanuda sus operaciones en la ruta Puerto La Cruz–Margarita, tras culminar con éxito las pruebas de navegación del ferry Paraguaná I. ⚓️🌊 Seguimos avanzando para conectar destinos y contribuir con una Venezuela en movimiento🇻🇪 pic.twitter.com/IW7gnrL1kT — Jacqueline Faria (@JacquelinePSUV) June 9, 2026

«Seguimos avanzando para conectar destinos y contribuir con una Venezuela en movimiento», añadió la ministra.

Para estas operaciones estará disponible la naviera Paraguaná I, la cual tiene la posibilidad de transportar a 700 personas, 130 vehículos particulares y 10 unidades de carga pesada por viaje.

Los interesados podrán comenzar a adquirir sus boletos a partir del próximo jueves, 11 de junio.

En esta línea, la propia compañía Conferry también celebró la reanudación de esta ruta. «Reanudamos nuestras operaciones para seguir conectándote con tus destinos favoritos. El ferry Paraguaná I superó con éxito sus pruebas de navegación y está listo para zarpar en la ruta Puerto La Cruz – Margarita», acotó.

«Te esperamos con toda la calidez de siempre, una tripulación de primera y el compromiso que nos caracteriza. ¡Prepara tus maletas y ven a navegar con nosotros!», concluyó la compañía.