Reapertura del Aeropuerto de Maiquetía: Estos son los destinos y aerolíneas que estarán disponibles el 1Sep

Ya todo está listo para la reapertura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía en La Guaira luego de los devastadores terremotos del 24 de junio, y para ella al menos dos aerolíneas han confirmado que regresarán a la terminal aérea la próxima semana y las rutas que cubrirán.

En este sentido, Laser y Rutaca anunciaron la oferta de vuelos nacionales e internacionales.

En el caso de Laser Airlines detalló los destinos internacionales, tanto de entrada como de salida desde Maiquetía.

La compañía ofrecerá vuelos de lunes a sábado para Madrid en España. La salida desde Maiquetía está programada para las 5:50 p.m. con llegada a las 8:35 a.m., mientras que la salida desde Madrid es a las 10:55 a.m., estimando el tiempo de llegada a La Guaira a las 2:30 p.m.

Quienes adquieran boletos de clase turista podrán llevar dos maletas de 23 kg más un equipaje de mano de 10 kg. Mientras tanto, la clase ejecutiva permitirá tres maletas de 23 kg y un equipaje de mano de 10 kg.

VUELOS A MIAMI Y REPÚBLICA DOMINICANA

Laser también anunció vuelos diarios a Miami. La salida desde La Guaira está prevista para las 12:30 p.m. para llegar a las 3:45 p.m., y el retorno está fijado para las 7:30 a.m. con aterrizaje en Maiquetía a las 10:45 a.m.

Con respecto a los vuelos a Santo Domingo, en República Dominicana, las salidas solo serán los días miércoles y domingo a las 11:30 a.m., con llegada a la 1:00 p.m., y los retornos a las 2:30 p.m., arribando a La Guaira a las 4:00 p.m.

Para ambos destinos en la clase turista se podrá llevar una maleta de 23 kg y 1 equipaje de mano de 8 kg. Por su parte, la clase ejecutiva tendrá permitido dos maletas de 23 kg y un equipaje de mano de 8 kg.

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