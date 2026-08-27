Corte de apelaciones difirió por 10 días la sentencia por caso Paramacay, está relacionado con el capitán Caguaripano

La noche de este miércoles, 26 de agosto, el Tribunal Primero de la Corte Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo anunció que se tomará 10 días para analizar las siguientes medidas que dictaminará en torno a los 23 presos civiles y militares relacionados al caso Paramacay.

«Nos encontramos en este momento saliendo del Palacio de Justicia de la audiencia en la corte de apelaciones del caso Paramacay», dijo Luis Armando Betancourt, coordinador de Foro Penal a la salida de la audiencia junto con la abogada Jenny Gutiérrez.

«La sala de la corte de apelaciones decidió diferir la decisión por un lapso de 10 días así como establece el Código Orgánico Procesal Penal», añadió.

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Al menos 13 presos recluidos en Carabobo entraron a la sala, mientras que otros 10 asistieron de forma telemática, incluyendo al capitán Juan Carlos Caguaripano.

#27Ag 12:40am Luis Armando Betancourt, coordinador del @ForoPenal capítulo Carabobo junto a la abogada Jenny Gutiérrez a la salida de la audiencia del caso Paramacay.@betangut#LiberenATodosLosPresosPoliticos pic.twitter.com/wBCquYWf63 — Foro Penal (@ForoPenal) August 27, 2026

«Hemos esperado más de nueve años para la libertad de estas personas, pero esta decisión requiere que se traten puntos de mero derecho y se evalúen bien las circunstancias que denunciamos, desde las torturas hasta los tratos crueles inhumanos y degradantes, como también los defectos de las formas y principios procesales», concluyó.