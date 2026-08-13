Reactivan Puerto de La Guaira tras terremotos: pero advierten una baja considerable en agentes aduaneros activos

A más de un mes de los terremotos del 24 de junio que dañaron sus instalaciones, el Puerto de La Guaira opera nuevamente al 100 % en materia de carga, descarga y recepción de buques para importadores, exportadores y operadores de tránsito, aunque con una baja considerable de sus agentes aduaneros activos.

Apenas 100 de los 1.200 agentes aduaneros registrados se encuentran activos, así lo informó Rusvel Gutiérrez, presidente de la Cámara de Comerciantes, Industriales y Aduaneros de La Guaira, en declaraciones citadas por Unión Radio.

Pese a ello, Gutiérrez destacó que la totalidad de las operaciones portuarias ya están habilitadas para todos los sectores involucrados en el comercio exterior, un avance significativo respecto a la paralización preventiva que mantuvo cerrado el terminal durante 28 días tras el doblete sísmico.

Sin embargo, advirtió que la baja masiva de agentes aduaneros operativos —menos del 10 % del total registrado en operatividad— refleja el fuerte impacto que todavía arrastra el sector en materia de importaciones y exportaciones.

El dirigente señaló, además, que las operaciones aduaneras también se están retomando desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en línea con las proyecciones que había adelantado semanas atrás, cuando estimó que la aduana aérea del terminal podría reactivarse en el transcurso del actual mes.

TERREMOTOS – SECTOR COMERCIAL EN LA GUAIRA

En tanto, la reactivación se da en medio de la fuerte afectación económica en el estado La Guaira, donde un balance oficial citado por Gutiérrez reveló que cerca del 40 % del sector comercial y empresarial de Caraballeda, Macuto y Catia La Mar sufrió daños considerables por los terremotos.

Ante ese panorama, el representante aduanero insistió en que el gobierno, junto con las autoridades regionales y municipales, debe evaluar la exoneración de impuestos para los comerciantes, quienes deben costear de su propio bolsillo las reparaciones de sus establecimientos.

De acuerdo con un reciente reporte del diario La Verdad de Vargas, para los pagos de impuestos como derecho de frente, patente, conformidad de uso, retenciones, seguro social, conformidad sanitaria, permiso sanitario, IVA, aseo, electricidad y relleno sanitario, entre otros, un comerciante —con un negocio pequeño— en La Guaira debe destinar entre 1.300 y 1.450 dólares mensuales, dependiendo de su actividad económica y el volumen de ventas que registre.

Pese a la solicitud reiterada, de que se hagan exenciones debido al doble terremoto, los recibos y avisos de cobro siguen llegando «sin contemplación».