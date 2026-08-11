Terremotos en Venezuela y Colombia con seis semanas de diferencia: geólogos explican por qué en tan poco tiempo

Dos terremotos de gran magnitud golpearon el norte de Sudamérica con apenas seis semanas de diferencia: el 24 de junio, dos de 7,2 y 7,5 sacudieron Venezuela y dejaron más de 6.300 muertos; este lunes, 10 de agosto, uno de 7,4 con epicentro en Chocó causó al menos 240 víctimas fatales en Colombia.

La cercanía en el tiempo y en el mapa disparó una pregunta obligada entre especialistas y ciudadanos: ¿están conectados?

Ante esa compleja pregunta, el geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del CONICET, aportó en entrevista con Infobae una explicación fundamental para entender por qué estos eventos fueron tan diferentes.

“El terremoto de Venezuela está asociado a la siguiente mecánica. La placa del Caribe, ubicada en el fondo marino de ese mar, se hunde por debajo de Venezuela. Lo hace con una dirección no dirigida hacia el sur neto, sino hacia el suroeste, es decir, hacia Brasil. Pero el fondo del océano se mete por debajo del continente sudamericano. Y en ese proceso, uno puede imaginar a Venezuela como partida por una serie de fracturas o bloques. Esas fallas se mueven unas respecto de otras. Los terremotos de Venezuela activaron dos de esas fallas, dos de esas fracturas, la falla de Bocono y la falla de San Sebastián, que generaron sismos cercanos a la superficie, de menos de 10 kilómetros”, precisó Folguera.

TERREMOTOS EN COLOMBIA

Sobre el terremoto en el país vecino, aclaró: «Es un proceso diferente. Primero, es otra placa. En vez de ser el fondo del océano Caribe, es en el Pacífico. En Venezuela, es la placa del Caribe, que se hunde por debajo de Sudamérica. En el caso de Colombia, debajo del océano Pacífico se encuentra la placa de Nazca que se hunde hacia el oeste, por debajo de la placa Sudamericana. Y lo hace más rápido».

Y agregó: «En el caso del Caribe, lo hace a dos centímetros por año. En el caso de la placa de Nazca, lo hace a cinco o seis centímetros por año. Y la diferencia más notable es que lo que produjo el sismo en el caso de Colombia no es una fractura del continente. Sino que es la misma placa en profundidad que se rompió y dejó una fractura. Por eso el terremoto de Colombia fue muy profundo, a unos cien kilómetros y los terremotos venezolanos fueron muy cercanos a la superficie».

MOTOR PRINCIPAL DE LA ACTIVIDAD

Acotó, que se trata de un sismo que dispersó parte de la energía antes de llegar a la superficie, aunque se percibió hasta en Ecuador y Panamá, incluso en estados fronterizos con la misma Venezuela.

De hecho, el Servicio Geológico Colombiano explicó que la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana es el motor principal de la actividad sísmica en el Pacífico colombiano.

DESDE VENEZUELA COINCIDIERON

El presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos, Feliciano de Santis, le dijo a BBC Mundo que el terremoto de Colombia y los ocurridos recientemente en Venezuela, no están conectados directamente y, por tanto, no se puede explicar por qué tres en tan poco tiempo.

«En Venezuela y Colombia compartimos la placa Suramericana y la placa del Caribe, pero la conexión entre los sismos es muy indirecta», explicó.

«Uno no puede decir que cada vez que tiemble en Venezuela después va a temblar allí», aunque los dos países forman parte de todo un sistema de placas interconectadas. «Es como la cáscara de una mandarina que está rota en varios sitios y todas se interconectan».

Para el caso venezolano, agregó el experto, existe un sistema de fallas diferente. «El sistema de Colombia es más profundo». Y es precisamente esa profundidad la que ayuda a mitigar los daños.

«Los sistemas son más superficiales (en Venezuela) porque nuestras placas se rozan lateralmente y en Colombia tienen un sistema de compresión en el que una placa se mete debajo de la otra», detalló de Santis. «Es, básicamente, un modelo tectónico diferente», enfatizó.

¿QUÉ ES UNA SUBDUCCIÓN? ¿POR QUÉ ES CLAVE?

En el mismo reportaje de BBC, Germán Prieto, profesor del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, recordó que ese país está ubicado en el límite entre varias placas tectónicas. La ya mencionada Nazca, la Suramericana y la del Caribe

Señaló, que el fenómeno de la subducción explica por qué este terremoto no está conectado directamente con los dos que afectaron a Venezuela el 24 de junio.

«No es un terremoto de contacto entre placas», explicó el sismólogo, como los que ocurrieron en junio en Venezuela. En Colombia, subrayó, el fenómeno que se conoce como «subducción» y se da cuando una placa se hunde y se desliza debajo de otra.

La profundidad es una de las causas que explica por qué el terremoto de 1999 en la zona del Eje Cafetero colombiano tuvo un gran poder destructivo. Especialmente en la ciudad de Armenia, recordó.

En el occidente de Colombia la sismicidad responde a la dinámica natural de subducción de la placa de Nazca. Esta avanza bajo el continente a una velocidad de 55-60 milímetros por año. De esta manera, acumula presión y energía que, eventualmente, se libera en forma de terremotos, agregó.