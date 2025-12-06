Ramos Allup denunció muerte en El Helicoide de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta

El secretario general de Acción Democrática (AD), Henry Ramos Allup, denunció este sábado que el exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, murió en la cárcel de El Helicoide, sede del Sebin, donde estaba detenido desde finales del año 2024.

El expresidente de la Asamblea Nacional (AN) compartió un obituario donde confirmó el fallecimiento de Díaz, quien fue militante del partido.

«Con profundo dolor lamentamos tu partida. Compañero, amigo y extraordinario dirigente. Exconcejal y exalcalde por varios períodos del municipio Mariño, y exgobernador de Nueva Esparta», señala la nota de duelo.

En esta, se recordó que Alfredo Díaz se encontraba «injustamente detenido en el Helicoide desde hace más de un año».

«A su esposa, hijos y demás familiares y amigos, hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencias. Será recordado con amor y cariño por todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerte», finaliza el texto.

En el escrito, no se informó sobre las causas que llevaron a la muerte de Alfredo Díaz.

Ramos Allup confirmó así la información ofrecida previamente por el fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien había revelado el deceso de Alfredo Díaz.

«Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Es otra víctima. Su partida nos toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos la lucha por la libertad», apostilló.

Por su parte, Lenys Malave, esposa del exalcalde de Mariño exigió saber si al opositor «lo mataron». «Exijo una respuesta sobre qué pasó con mi esposo. ¿Me lo mataron?», apuntó en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Leynys Malavé (@leynysmalave)

DETENCIÓN DE ALFREDO DÍAZ

A Alfredo Díaz lo detuvieron el domingo 24 de noviembre, en la población de Ospino, estado Portuguesa, cuando realizaba un viaje por carretera.

La esposa de Díaz, Leynys Malavé, informó en ese entonces que la detención se dio alrededor de las seis de la mañana.

Asimismo, Malavé advirtió que su esposo debió abandonar la isla de Margarita «hace meses». Esto después de denunciar que estaba siendo hostigado y perseguido por cuerpos de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro.