VIDEO: Maduro anunció que en El Helicoide funcionará un hospital materno infantil para funcionarias de la PNB

Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro anunció este viernes la entrega del Centro Médico Materno Infantil del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), ubicado en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas.

Maduro visitó esta tarde la parroquia El Junquito, en la parroquia Libertador de Caracas. En el marco de la inauguración de una sede de la Academia del Servicio de Policía, también informó de la entrega del centro de salud.

«El director de la PNB, general Rubén Santiago, estuvo en El Helicoide, porque procedimos a entregar en esa zona tan querida de Caracas, las obras del materno infantil de la policía», dijo Maduro.


El Ministerio de Interior y Justicia difundió en sus redes sociales imágenes del centro de salud. Tal como indicó Maduro, la instalación cuenta con servicio de maternidad, incluyendo cuatro quirófanos para cirugías.

Cabe destacar que El Helicoide cuenta con un centro de reclusión en donde se encuentran decenas de presos políticos y presos comunes. Hay informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el edificio.

MADURO DESTACA A LA POLICÍA

Por otra parte, Maduro destacó las capacidades y accionar de las fuerzas de seguridad venezolana, a la vez que pidió «fortalecer el Estado humanista y socialista». Así pues, creen que la policía estará al servicio de una «sociedad libre de vicios»

«Nuestra doctrina policial no se aprende en Washington, ni en Miami; se crea, se enseña y se aprende en Caracas, Venezuela, territorio libre de América, territorio bolivariano. Es nuestra doctrina policial bolivariana, independentista, de dignidad y de patria», acotó.

Maduro concluyó que la policía venezolana está a la disposición de los organismos de seguridad de la región para «hacer acuerdos». Así pues, espera aportar la experiencia de Venezuela para combatir bandas criminales en otros países.

