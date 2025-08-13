«Querían convertir a Venezuela en Haití»: Los nuevos dardos de Maduro contra la «ultraderecha» y Álvaro Uribe

Nicolás Maduro aseguró este martes que la «ultraderecha», tanto nacional como internacional, puso en marcha un plan para «desestabilizar» a Venezuela y convertirla en un país en crisis como Haití.

Maduro arremetió contra la oposición durante un acto con los llamados «Cuadrantes de Paz» desde La Guaira. En su alocución, consideró que hay una operación para llevar al país a un escenario de caos general.

«Ellos tenían una estrategia para convertir a Venezuela en lo que convirtieron a Haití: bandas criminales armadas y financiadas por el narcotráfico colombiano y por los Estados Unidos han hecho ingobernable y destruido a Haití», dijo Maduro.

«Así querían con Venezuela y así lo vendían», insistió Maduro. Incluso, afirmó que las organizaciones criminales del país fueron «articuladas» para «amenazar» la vida de los venezolanos.



«No podemos olvidar esa ofensiva que mandaban los bachaqueros, cuando sancionaron al país por petición de María Corina Machado. No es otra cosa que la continuación criminal del guaidosismo. El sayonismo es más sangriento, terrorista y criminal», agregó.

MADURO ARREMETE CONTRA URIBE

Al igual que en otras ocasiones, el líder del chavismo arremetió contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, a quien acusó de financiar bandas criminales y buscar convertirlas en «figuras mediáticas».

«¿Recuerdan cuando ellos aplaudían a El Coqui, lo hicieron famoso? En general se puede saber de cualquier delincuente, ¿pero cómo era conocido El Coqui nacional e internacionalmente?», acotó Maduro.

Según Maduro, el objetivo de este supuesto plan era que la banda «cometiera una insurrección armada» e hiciera un «asalto al poder». «Esa era la apuesta y lo pagaban con droga», concluyó.