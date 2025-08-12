VIDEO: Cabello acusó a Simonovis de estar detrás de planes de «ataques terroristas»

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, arremetió este martes en contra de Iván Simonovis, ex preso político y detective criminalista, a quien acusó de estar detrás de supuestos «ataques terroristas».

Al igual que en otras ocasiones, Cabello acusó a Simonovis de orquestar acciones violentas en Venezuela. En este caso, acusó al detective de preparar estos planes «terroristas» con la líder de la oposición, María Corina Machado.

«Esto lo planificó (Iván) Simonovis en Estados Unidos. ¿Y ellos no saben nada? ¿No hay nadie que sepa algo? Tengo mis dudas, profundas dudas. Simonovis le mandó a decir: ‘somos capaces, tenemos fuerza y que va a pasar’», afirmó Cabello.

#12Ago | Diosdado Cabello acusó a María Corina Machado, de ser «la jefa de una operación contra Venezuela» Del mismo modo acusó a Iván Simonovis de planificar «atentados con explosivos en la ciudad capital». «Lo único que va pasar es que los vamos a joder», dijo. Vídeo: VTV… pic.twitter.com/EoAOGoWaE3 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) August 12, 2025



El ministro sostuvo que el «amo» de este sector opositor es Estados Unidos, aunque, junto a numerosos funcionarios, insistió en que serán «derrotados». «Lo único que va a pasar es que los vamos a jod*r», agregó.

«ESTAMOS A LA ORDEN»

Cabello hizo la alocución ante la Asamblea Nacional electa en 2020. Estaba acompañado por varios funcionarios de organismos como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) o el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

«Pónganse de pie los compañeros, por favor. Estos que estamos aquí estamos a la orden de ustedes, de Venezuela y de la revolución para seguir trabajando por la paz en este país», agregó Cabello.

Durante la misma alocución, Cabello comunicó la incautación de un nuevo cargamento de explosivos, más grande que el reportado hace unos días en Maturín. El ministro afirmó que estos materiales serían usados en «ataques terroristas».

Cabello aseguró que avanza en la investigación de la «trama financiera» y varios nombres «aparecen ahí». «María Corina Machado, es jefa de esta operación contra Venezuela. Algunos dirán que no puede ser, pero sí puede ser», concluyó.