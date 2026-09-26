«Queremos trabajar»: Protestaron por tercera noche seguida en Guárico contra los extensos cortes de luz

Habitantes del estado Guárico protestaron por tercera noche seguida el día viernes 25 de septiembre debido a los constantes y prolongados apagones que azotan no solo a la entidad, sino también a una inmensa parte del país.

De acuerdo con la cuenta de Vente Venezuela en esa región, en Tucupido salieron a la calle por tercera vez consecutiva. En un video difundido, se observa una quema de cauchos en plena avenida y a los ciudadanos tocando cacerolas y cornetas como señal de protesta debido a que se encontraban a oscuras.

🚨¡Tucupido sigue a oscuras y la paciencia se agota! Tercer día de protestas continuas por fallas eléctricas.🚨 pic.twitter.com/DaTPAGREAF — Vente Guárico (@VenteGuaricoYA) September 25, 2026

Misma situación se vivió en Calabozo, en el centro de Guárico, donde, con pancartas en mano y al ritmo de consignas, los vecinos exigieron el fin de los cortes eléctricos. «Queremos trabajar, no tengo luz», gritaron.

Entre tanto, en Chaguaramas trancaron la carretera nacional en protesta por los constantes apagones. A punta de cacerolas y con bandera tricolor en mano, los ciudadanos manifestaron contra el fuerte racionamiento eléctrico que arrecia en el estado.

🚨*Tercer día de protestas en Calabozo por crisis eléctrica y constantes apagones*🚨 Por tercer día consecutivo, los habitantes de Calabozo, en el municipio Francisco de Miranda, se mantienen firmes en las calles. pic.twitter.com/nXYC029T1Q — Vente Guárico (@VenteGuaricoYA) September 26, 2026

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Esta ola de protestas no es exclusiva del estado Guárico. En distintas entidades del país como Aragua, Carabobo, Anzoátegui, entre otros, también han salido a las calles para rechazar los extensos cortes de luz que se prolongan entre seis y ocho horas diarias, en algunos casos incluso de dos bloques.

🚨En Chaguaramas trancaron la carretera nacional en protesta por los constantes apagones La manifestación surgió de manera espontánea ante el agravamiento de la crisis eléctrica y las fallas en los servicios públicos, una situación que mantiene en vilo a las familias de la zona. pic.twitter.com/XCaij5ZZPG — Vente Guárico (@VenteGuaricoYA) September 26, 2026

En torno a esta problemática, el aspecto más preocupante es que no se vislumbra una solución a corto plazo contra los apagones. El presidente de Corpoelec, Juan Crisóstomo Fernández, reconoció que «tomará tiempo» cubrir la demanda eléctrica del país.

«Tenemos un plan estructural donde tenemos que cruzar la demanda con la generación. Eso lo vamos a alcanzar. ¿Vamos a tardar un tiempo? Sí, porque hay una situación mundial con los repuestos, que si usted hoy quiere reparar una máquina de generación los tiempos de entrega están por encima de un año», alegó.