Delcy Rodríguez regresó al país tras su viaje a Nueva York y habló sobre el sistema eléctrico

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, regresó al país luego de su visita a Nueva York donde asistió a la Asamblea General de la ONU y se reunió entre otros con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Tras llegar al país, Rodríguez le envió un mensaje a los venezolanos en referencia a la crisis eléctrica. «Llegamos hace unas horas de Nueva York, en la participación de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, Venimos contentos como delegación por la misión cumplida», acotó.

«Nos vinimos al Centro Nacional de Despacho de Energía Eléctrica del país, justamente viendo las altas temperaturas. No teníamos más de 17.000 megavatios de demanda desde el año 2017 y está muy asociado a las muy altas temperaturas», dijo.

ÚLTIMA HORA: Presidenta llega a Venezuela desde Nueva York y envía mensaje al país mientras supervisa tema eléctrico desde el Centro nacional de despacho de energía eléctrica en Caracas pic.twitter.com/zrcJKDpOmW — Miraflores Al Momento (@MirafloresAM) September 25, 2026

Asimismo, expresó que entiende que cuando las personas tienen calor lo primero que hace es prender el aire acondicionado. «Pero si cada uno pone de su parte y colaboramos en este plan para ahorro energético, colectivamente vamos a poder mitigar aún más el efecto del Super Niño», comentó.

«Juntos a trabajar y nunca desmayar. Mis saludos a toda Venezuela. Feliz de estar de vuelta y encontrarme nuevamente con el pueblo venezolano. Y seguir andando en este camino para la felicidad y el bienestar», apuntó.