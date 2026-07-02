¿Qué son los huecos de supervivencia y por qué todos están hablando de ellos en La Guaira?

Uno de los factores que más ha sorprendido a los rescatistas en los terremotos de Venezuela es la gran cantidad de tiempo que han sobrevivido algunas personas que han sido rescatadas, incluso después de una semana de la tragedia. ¿Pero, cómo es esto posible? La respuesta pudiera estar en los llamados ‘huecos de supervivencia’.

De acuerdo con un reportaje de ABC, aunque esto parece imposible, la ciencia tiene la respuesta.

«Cuando un edificio se desploma, a veces las vigas, los muros, o los muebles crean un pequeño espacio que evita que la persona quede completamente aplastada, los expertos lo llaman hueco de supervivencia», señaló.

Si además, no ha sufrido lesiones mortales y sigue teniendo aire para respirar las posibilidades de sobrevivir aumentan. Por eso, y aunque las 72 primeras horas son decisivas, los equipos de rescate nunca dejan de buscar.

Los huecos de supervivencia no se tratan de espacios que los arquitectos puedan medir o prever como si se tratara de un cálculo exacto. De igual forma, las personas en el interior de una estructura no tienen cómo saber si pueden quedar dentro de uno.

❤️La aparición con vida de una joven de 25 años, rescatada tras 7 días bajo los escombros en Venezuela, ha vuelto a demostrar que la esperanza no desaparece tras las primeras horas ¿Cómo es posiblw? La respuesta está en el llamado hueco de supervivencia ✍️Cynthia Falcón Trejo pic.twitter.com/YxOYzkhksi — ABC.es (@abc_es) July 2, 2026

En realidad, en función de la dinámica del colapso y del tipo de construcción, los elementos estructurales se disponen de determinadas formas y caen en distintos ángulos.

Los componentes rígidos que acabarán funcionando como apoyo no pueden anticiparse con precisión.

El tamaño y la estabilidad de los ‘huecos de supervivencia’ dependen de numerosos factores. En algunos casos, el movimiento de los escombros en los rastrillajes puede generar un nuevo derrumbe que afecte al superviviente o también pueden influir la falta de oxígeno, de agua, el exceso de temperatura o el deterioro de la salud de la persona.