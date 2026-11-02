¿Qué pasó con el altar de juguetes dedicado a los niños fallecidos en los terremotos? Esto es lo que debes saber

El icónico altar de juguetes que recuerda a los niños que murieron en la OPPE-25 durante los terremotos del pasado 24 de junio en La Guaira fue traslado de su lugar original.

«El altar de los juguetes que estaba recostado en un árbol que talaron, ahora está justo en el centro de la OPPE-25. La gente sigue teniendo aquí una especie de lugar conmemorativo de las víctimas, hay una biblia, le ponen velas, aquí vemos en el centro una foto. También está la Virgen del Valle, patrona por excelencia de los pescadores de La Guaira», informó la reportera Maryorin Méndez.

«Son juguetes que en alguna vez en la vida tuvieron un dueño», destacó.

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, a medida que los rescatistas y voluntarios iban sacando los cuerpos de los niños muertos, empezaron con la construcción de un altar en el que colocaban los juguetes que conseguían entre los restos.

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ACTIVACIÓN DE LAS PLAYAS

Méndez destacó la importancia de que las personas empiecen a ir a las playas para ayudar a los locales. «Este fin de semana se ha reactivado la actividad turística en La Guaira, con muchísima timidez, por supuesto. Hay personas que tienen comentarios encontrados sobre la pertinencia o no de ir a La Guaira. El que no se sienta cómodo con venir a La Guaira, que no lo haga, pero La Guaira vive principalmente del turismo».

«Se pueden imaginar entonces lo golpeado que está el estado desde hace un tiempo para acá y no va a ser fácil levantarse. La única manera es que las personas sigan viniendo a los lugares y a las playas que tienen, que están limpias y además tienen servicios», indicó.

«La actividad comercial está casi en cero, me preocupa muchísimo», concluyó.