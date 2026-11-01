El pedido que hicieron los damnificados de las OPPE-30 y 34 de Caraballeda para poder acceder a créditos bancarios

Unas 400 familias damnificadas de la OPPE (Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales) 30 y 34, en Caraballeda, estado La Guaira, pidieron que se modifique la clasificación de sus edificios para poder acceder a créditos bancarios destinados a la adquisición de nuevas viviendas.

Según reportó Unión Radio, la petición la hicieron a la Comisión de Habitabilidad y Vivienda encargada de la reconstrucción y ubicación de los afectados por los terremotos del 24 de junio.

Las familias aseguran que las infraestructuras quedaron inhabitables tras el doble sismo. Dicen que tienen etiquetas rojas, pero no aparecen registradas como colapsadas en el sistema. Esta es la razón por la que les niegan el financiamiento.

En el reporte se cita la declaración de Félix Pineda, uno de los afectados, quien explicó que las etiquetas colocadas en los edificios no contienen la información requerida. Y la consecuencia es que esta clasificación no refleja las condiciones actuales de las estructuras.

“El banco requiere que la etiqueta diga colapsada para que nos puedan aprobar el crédito”, dijo Pineda.

Por otro lado, los afectados indicaron que enfrentan esta situación desde hace tres meses. Por ello esperan que la comisión realice una nueva inspección para actualizar la información de los inmuebles.

Mientras que Oriana Cardona, otra de las afectadas, denunció que inicialmente las residencias aparecían registradas como “edificación colapsada”. Pero, posteriormente bloquearon el acceso a esa información.

Además, explicó que, aunque les prometieron sustituir las etiquetas, las nuevas mantienen clasificación roja de acceso no permitido. Sin embargo, la banca pública tampoco acepta esta clasificación para tramitar los créditos.

Las familias confían en que la comisión las escuchará para poder obtener el financiamiento necesario y adquirir nuevas viviendas o reconstruir sus hogares.