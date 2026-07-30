VIRAL: Fuerza Armada de El Salvador incorporó a Fénix, la perrita venezolana que sacaron de los escombros y ahora será entrenada

Rescatistas de El Salvador informaron que adoptaron y llevaron consigo a Fénix, una perrita rescatada de los escombros luego de los terremotos en Venezuela el pasado 24 de junio.

Los uniformados señalaron que la perrita tendrá un nuevo hogar en El Salvador y será entrenada para convertirse en integrante de la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) para salvar vidas.

Su historia llamó la atención de los equipos debido a que logró sobrevivir en medio de una estructura colapsada, por lo que decidieron darle el nombre de Fénix, como símbolo de resistencia y renacimiento.

#MisiónHumanitariaVenezuela | La Unidad Humanitaria de Rescate (UHR) de la @FUERZARMADASV trajo consigo a Fénix, una perrita rescatada de los escombros de los terremotos en Venezuela; la canina tendrá un nuevo hogar en El Salvador y será entrenada para convertirse en integrante… pic.twitter.com/IjvCHOAzwx — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 30, 2026

“Nosotros estábamos buscando entre los escombros a personas vivas y el equipo se percató de que la perrita estaba con vida y se le estuvo pasando agua y comida. Decidieron ponerle Fénix porque ella resurgió desde los escombros», narró el soldado Jonathan Guzmán.

«Gracias a Dios se cumplió las expectativas que llevábamos de salvar vidas», añadió.

Si todo marcha como está previsto, en el futuro Fénix acompañará a los equipos de búsqueda y rescate para encontrar a personas atrapadas o a perritos bajo los escombros, en situaciones similares a la que hace poco más de un mes ella misma tuvo que superar.