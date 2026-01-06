¿Qué implica el estado de conmoción exterior? Estos son los detalles

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, entregó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el decreto de estado de conmoción exterior, que entró en vigencia el 5 de enero en medio de la crisis desatada por la captura de Nicolás Maduro y el ataque de Estados Unidos.

Rodríguez aseguró en la madrugada del sábado que Maduro firmó el documento, aunque fue detenido por Estados Unidos. Para el lunes, trascendieron los primeros detalles sobre lo establecido en el estado de conmoción externa.

Uno de los aspectos más destacables del decreto es el Artículo 5. Este ordena a las fuerzas de seguridad a «emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado».

Estas personas que hayan «apoyado» el bombardeo estadounidense quedarán en manos del Ministerio Público. Luego serán puestos a la orden del «sistema de justicia penal, con miras a su juzgamiento», de acuerdo al decreto.

El decreto ya cuenta con sus primeros efectos. Dos hombres de tercera edad fueron detenidos en Mérida por celebrar la captura de Maduro y Cilia Flores. Las autoridades dijeron que los sospechosos ofendieron vecinos militares del oficialismo.

OTROS DETALLES DEL DECRETO

Por otra parte, el Artículo 2 del decreto establece «la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y demás industrias básicas del Estado» estarán en manos de un «régimen militar» temporalmente.

El decreto, en su Artículo 3, permite a Rodríguez tomar varias medidas. Entre ellas destacan la restricción de libre tránsito, suspensión de reuniones y manifestaciones, cierre de fronteras u «ordenar la requisición de los bienes necesarios para la defensa nacional».

Cabe destacar que Maduro preparó hace varios meses el decreto y lo anunció en septiembre, en medio del despliegue de Estados Unidos. Sin embargo, no había detalles sobre su contenido.