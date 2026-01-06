Delcy Rodríguez designó a González López como comandante de la Guardia de Honor Presidencial

La presidente encargada, Delcy Rodríguez, designó este martes al general en jefe Gustavo González López como el nuevo comandante de la Guardia de Honor Presidencial, días después de la captura de Nicolás Maduro en un ataque de Estados Unidos.

Rodríguez, que se juramentó el lunes, emitió un decreto con la designación de González. El documento precisó que el militar asumirá las competencias de este organismo, que se encarga de la seguridad inmediata del presidente de Venezuela.

La Gaceta Oficial estableció que González tomará el cargo desde la propia publicación del decreto. El general en jefe, de la rama del Ejército Bolivariano, formalizó el cargo y se encargará de la protección de Delcy Rodríguez.

CARRERA DE GONZÁLEZ LÓPEZ

Gustavo González López cuenta con una larga carrera dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Egresó de la Academia Militar en 1982, llegando a alcanzar importantes cargos dentro de organismos de inteligencia y seguridad.

Estuvo al frente del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en dos etapas, siendo la primera entre 2014 y 2018. Tras los hechos del 30 abril de 2019, volvió a la dirección de este organismo, hasta finales de 2024.

De igual forma, González fue ministro de Interior y Justicia (2015 a 2016) y comandante general de la Milicia Bolivariana (2011 a 2013). Tras salir del Sebin en 2024, fue nombrado intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción de Petróleos de Venezuela.

González cuenta con sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. También ha sido señalado por distintos organismos internacionales por presuntas violaciones de derechos humanos, incluyendo detención arbitraria y tortura.