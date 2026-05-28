¿Qué haría falta para el regreso de la señal de RCTV en el país? Esto reveló Marcel Granier

El periodista y empresario venezolano, Marcel Granier Haydon, presidente de las empresas 1BC, reveló qué haría falta para que Radio Caracas Televisión (RCTV) regrese al país.

«Estos gobiernos de Chávez y Maduro destruyeron la economía venezolana, de manera que volver a montar un canal es una labor muy compleja y difícil, y el país no tiene los recursos, por eso tú ves lo que son los sueldos hoy en día, una miseria», comentó en una entrevista para VPI.

Asimismo, destacó que hay una sentencia a favor de RCTV que podría ayudar a su restablecimiento. «Ese es el reto que está planteado. Ahora, hay que tener en cuenta que el gobierno de Venezuela está obligado por una sentencia que dictó la CIDH, en la cual participó el gobierno desde el principio hasta el fin del proceso, a devolver todo en las mismas condiciones en las que estaba antes del cierre».

«Nosotros hemos tratado de que los directores de Conatel rindan cuentas de qué ha pasado con todos esos equipos que se les entregaron. Uno de esos tribunales manejados por Chávez dispuso que todo eso se pusiera a la orden de Conatel», denunció.

EL CASO DE RCTV

No obstante, destacó que muchos de los implicados terminaron tras las rejas. «El problema es que varios de esos directores de Conatel están ahorita juzgados por peculado, por robo, por una cantidad de vagabunderías. De manera que, si ellos mismos piensan eso de sus compañeros, no sé qué pensar».

Ante esto, consideró que el restablecimiento de la señal es «más que complicado, pero es posible».

«Esa es la esperanza, que vuelva el periodismo libre, que vuelva el entretenimiento libre, que vuelvan las grandes producciones de las que Venezuela es capaz, ese es el reto», concluyó.