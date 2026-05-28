Delcy Rodríguez envió mensaje a los migrantes: «Es hora de que regresen, el país los necesita»

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hizo un llamado a los migrantes venezolanos en todo el mundo a que regresen al país.

«Yo pienso en los migrantes, en los que se fueron de Venezuela y que les pedimos que regresen a su patria. Aquí tienen familia, tienen amigos y tienen una sociedad que construye una nueva espiritualidad para desarrollar a Venezuela», comentó Rodríguez desde Anzoátegui.

«Los migrantes que salieron y que cruzaron nuestras fronteras fueron duramente golpeados por xenofobia, por depravación laboral. Fueron privados de derechos humanos esenciales, así que a los migrantes nuestro reconocimiento», aseguró.

En este sentido, destacó el impacto que tuvo la migración para los venezolanos que se fueron. «Venezuela nunca había sido un país de migrantes. Habíamos sido más bien un país receptor de migraciones importantes de países de nuestra región, Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Pero también de Europa luego de la Segunda Guerra Mundial».

«Y hemos sido un país que sabe cómo convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes que es hora de que regresen a su patria. Venezuela los necesita», manifestó.

Para finalizar, recalcó el llamado a los migrantes venezolanos. «Los jóvenes migrantes tienen oportunidades en su país. Tienen una tierra que los va a abrazar, un cielo que los va a acobijar y una familia que los va a abrazar y esa es la familia venezolana», concluyó Rodríguez.