Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, visitó este miércoles al abogado y preso político Perkins Rocha, quien permanece en arresto domiciliario desde principios de año.

Figuera, quien arribó a Venezuela en la tarde de este 11 de noviembre, fue a casa de Rocha tras llegar a Caracas. En horas previas, funcionarios policiales limitaron las visitas a su vivienda sin, supuestamente, una orden judicial.

#AHORA | Los videos de la llegada de Dinorah Figuera a la residencia de Perkins Rocha tras arribar al país este #11Nov https://t.co/KuByYT3cNk — Caraota Digital (@CaraotaDigital) November 12, 2026



La opositora relató que visitó a Rocha junto a Jorge Millán, otro integrante de la delegación opositora en el diálogo. A la vez que exigía la libertad de todos los presos políticos, insistió en que no se puede repetir lo ocurrido.

«Estuvimos conociendo de parte de él y su esposa lo sucedido, estaremos atentos a que no persistan estas tácticas intimidantes para él, su familia, abogados y visitantes», concluyó Figuera en su cuenta de X (Twitter).

Saliendo de la casa de @PerkinsRocha, Junto a @jorgemillant estuvimos conociendo de parte de él y su esposa lo sucedido, estaremos atentos a que no persista éstas tácticas intimidantes para él, su familia, abogados y visitantes. #LibertadParaPerkins #libertadParaTodosLosPresosPoliticos — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 12, 2026

Millán afirmó que se presentaron en la vivienda «para solidarizarnos» y «conocer de la situación» que vive Rocha. «Estamos atentos y seguimos trabajando para que en Venezuela cesen los presos políticos», agregó.

SITUACIÓN CON ROCHA

Según denunció el propio Rocha y su familia, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) limitaron el acceso a las visitas a la vivienda. El abogado es preso político desde hace dos años y tres meses y permanece con un grillete electrónico.

«Este es un absoluto acoso, una absoluta violación de nuestros derechos más básicos. Aquí está la orden de excarcelación de mi esposo, que por cierto tampoco habla de grillete, sin embargo, nosotros hemos permitido», denunció su esposa María Constanza.

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Mientras tanto, Figuera llegó a Venezuela y alertó de la «situación irregular» que se daba en casa de Rocha. «Debo condenar el hecho por cuanto le hace un flaco servicio a lo que quieren los venezolanos: reencuentro y libertad», afirmó.

Figuera se encuentra en Venezuela para la cuarta ronda de la Mesa de Diálogo, que iniciará el viernes, 13 de noviembre. No hay información sobre los temas que serán abordados en estas conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez.