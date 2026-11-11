Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 y jefa de la delegación opositora en la Mesa de Diálogo, llegó este miércoles al país para participar en la cuarta ronda de conversaciones con el gobierno de Delcy Rodríguez.

La dirigente opositora informó en sus redes sociales sobre su llegada a Venezuela desde Madrid, en España. De igual forma, Figuera acompañó la publicación con una foto en la Autopista Caracas – La Guaira, en sentido hacia la capital.

La llegada de Figuera se dio el mismo día en que funcionarios policiales limitaron las visitas a la casa del abogado y preso político Perkins Rocha, quien permanece en arresto domiciliario desde principios de año.

Figuera destacó que, tras su llegada, recibió «mensajes y videos de la situación irregular» en casa de Rocha. En tal sentido, exigió el «respeto y libertad para Perkins y los presos políticos».

FIGUERA PIDE «REENCUENTRO»

Figuera arribó al país para incorporarse a la cuarta ronda de la Mesa de Diálogo, que iniciará el viernes, 13 de noviembre. Ante este escenario, la opositora condenó que se den situaciones como la vida por Rocha.

«En medio del anuncio de que vienen liberaciones de presos políticos y en el preámbulo de la cuarta mesa de diálogo debo condenar el hecho por cuanto le hace un flaco servicio a lo que quieren los venezolanos: reencuentro y libertad», sentenció.

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Subiendo a Caracas tras mi llegada de Madrid, recibo mensajes y videos de la situación irregular sucedida en la casa familiar de @PerkinsRocha, donde cumple arresto domiciliario. En medio del anuncio de que vienen liberaciones de presos políticos y en el preámbulo de la cuarta mesa de diálogo debo condenar el hecho por cuanto le hace un flaco servicio a lo que quieren los venezolanos: reencuentro y libertad. Exigimos respeto y libertad para Perkin y los presos políticos. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) November 11, 2026



El nuevo ciclo de diálogo contará con Figuera y su equipo y, por la otra parte, la delegación gubernamental, encabezada por Jorge Rodríguez. No hay información sobre los temas que serán abordados en esta ronda de conversaciones.

Igualmente, Figuera afirmó el lunes que habrá «elecciones justas y blindadas», a la vez que agradeció a Estados Unidos por apoyar el diálogo. También dijo que se esperaban nuevas liberaciones de presos políticos.