Puerto de La Guaira será reactivado pronto tras daños ocasionados por terremotos, asegura Fedecámaras

La Guaira ha sido la entidad más afectada por el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. El puerto, el más importante del país, no quedó exento y también se vio afectado por los sismos.

Tras el doble terremoto, el puerto sufrió daños en sus instalaciones y suspendió sus operaciones comerciales. Poco después, comenzó a ser usado para acumular e identificar cadáveres de las víctimas.

A tres semanas de la tragedia, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) en La Guaira, Eduardo Quintana, aseguró que «pronto van a volver las actividades portuarias».

«Se han reparado las grúas y el andén está prácticamente funcionando. Los muelles 27 y 26 también están recibiendo cargueros de pequeña escala, pero ya hay buques de alto calado que están pidiendo muelles para atracar», dijo Quintana a Fedecámaras Radio.

PERSONAL PARA EL PUERTO

Aunque las instalaciones sean reparadas, todavía hay un problema: la gran cantidad de víctimas en La Guaira. Empleados del puerto fallecieron y las autoridades deben formar al personal que trabajará en la reactivación de las actividades.

Fedecámaras La Guaira ha contactado con distintas instituciones educativas regionales y trabajan en forma conjunta para formar al nuevo personal. Igualmente, Quintana manifestó su confianza en que la entidad se podrá recuperar de esta tragedia.

«Se va a recuperar gracias a la resiliencia de la gente que está allí; la gente no quiere irse. La mano de obra que quedó allí y va a ayudar en la reconstrucción. No se ha perdido el arraigo natural que tienen las personas de La Guaira», concluyó Quintana.

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Al cumplirse 21 días del doble terremoto, permanecen las labores de búsqueda de cuerpos en varias zonas de La Guaira. Cientos de edificios resultaron afectados en la entidad y decenas de ellos colapsaron totalmente.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.829 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.