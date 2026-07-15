Descansar, hacer ejercicios y buscar ayuda: Las estrategias de una experta frente al estrés postraumático por el doble terremoto

A las 6:05 de la tarde del 24 de junio, Venezuela fue sacudida por un doble terremoto sin precedentes en el país. A tres semanas de la tragedia, la cantidad de fallecidos se cuenta por miles y la devastación permanece distintas partes del territorio, especialmente en la Región Capital.

Este escenario ha puesto la salud mental de millones de personas en una compleja situación. Muchos han manifestado su conmoción en redes sociales, mientras que reconocen sentir un malestar emocional y físico tras el doble terremoto.

La psicóloga clínica Zena Sleiman explicó a Caraota Digital que «estamos viviendo muchas realidades a la vez». «Hay gente que todavía pareciera que estuviese como experimentando el terremoto», dijo la experta. Sin embargo, hay distintas herramientas para proteger la salud mental en medio de la tragedia.

«La culpa nos sirve para tener cierta ilusión de control frente a tanta catástrofe, pero la verdad es que nadie es culpable y la idea es que podamos transformar esa culpa en responsabilidad, en agradecimiento», indicó Sleiman.

A pesar de la compleja situación que viven muchas personas, Sleiman recordó que hay varios métodos para conseguir seguir adelante. El estrés postraumático es algo normal en tragedias como la que vivió Venezuela y hay distintas formas de abordarlo.

LOS CONSEJOS

La especialista subrayó que «volver a la rutina es importante». No se trata de ser «indolentes» o ignorar la tragedia que vive el país, sino de una estrategia que «nos da estructura, sensación de control y cierta seguridad».

«Horas de sueño, de alimentación, sobre todo para aquellas personas que tienen niños y adultos mayores en su casa, eso es demasiado importante», indicó Sleiman. En el marco de esta rutina, hay que «dosificar la información» y mantenerse productivo.

Otro aspecto a tomar en cuenta es descansar e intentar mantener las horas de sueño, a lo que se suma continuar con una alimentación saludable. Hacer ejercicio es de gran utilidad, puesto que la liberación de endorfinas genera bienestar.

Finalmente, Sleiman señaló que, en caso de que «se sientan sobrepasados emocionalmente», es importante busca ayuda, tanto de amigos, vecinos o un profesional. «Ahorita hay muchas redes de apoyo de psicólogos dando consulta gratuita», apuntó la especialista, recordando la herramienta de Piscodata.

SÍNTOMAS DEL ESTRÉS

Los venezolanos pueden presentar «síntomas muy agudos de estrés» e «hipervigilancia». «Hay personas que pueden estar viviendo una especie de estrés postraumático» luego del terremoto, según Sleiman.

La especialista detalló que «para la mayoría aparecieron inmediatamente» síntomas del estrés postraumático, mientras que otros pueden llegar a demorar hasta meses. Lo importante es que es posible identificar estas señales.

Sleiman precisó que el estrés postraumático se manifiesta con tres clases de síntomas: emocionales, cognitivos y físicos. Para la especialista, «la mayoría» de las personas podría estar pasando por esta situación. Los síntomas son los siguientes:

Físicos: dolores recurrentes, pérdida o aumento del apetito o del sueño. «Más que todo, insomnio es lo que más estamos viendo actualmente», subrayó la especialista. Cognitivos: dificultad para concentrarse y recordar, además de poca energía. «Hay que tener mucha paciencia, entender que es como si subir una montaña te toma 20 minutos en condiciones normales, pero ahorita la estás subiendo con una mochila de tu peso», dijo Sleiman. Emocionales: tristeza, rabia, impotencia, frustración, ansiedad y miedo. A esto se suma «la culpa del sobreviviente», quienes «sienten que de alguna manera abandonaron, dejaron atrás a otras personas por haber sobrevivido».

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.829 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.