¿Pueden revisarte tu celular en alcabalas policiales? Lo que dijeron las autoridades

El alcalde de Maracaibo, Giancarlo Di Martino, advirtió el viernes que está totalmente prohibido revisar los celulares a los ciudadanos en las alcabalas policiales, práctica denunciada desde hace varios días por los usuarios.

«Está totalmente prohibido que un funcionario policial revise un teléfono en una alcabala móvil», dijo en una conversación con el periodista Rafael Galicia.

La autoridad municipal invitó a la población a «no permitir estos abusos. También a denunciar formalmente a cualquier efectivo que intente sobrepasar sus funciones exigiendo acceso a los equipos personales».

Además, agregó que han recibido numerosas denuncias de este tipo, difundidas por ciudadanos a través de redes sociales donde alertan sobre la revisión de celulares.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez), José Viloria, también ratificó la prohibición.

«No están autorizados (los funcionarios a revisar celulares en alcabalas). Solo en los casos que obedezcan de acción de flagrancia o delito inminente donde se considere el hecho necesario, previa notificación de la Fiscalía», agregó.

Por lo anterior, acotó que «no es normal ni legal» que una persona revise el teléfono a otra en una acción de tránsito. De igual manera, reiteró en que las garantías como el derecho a la propiedad, la inviolabilidad del hogar, «están garantizadas en la Constitución».

Viloria recordó que, en caso de que alguna irregularidad, existen estructuras donde la ciudadanía puede acudir a denunciar tales hechos. A su vez, precisó que las alcabalas sí están autorizadas para dar respuesta a esta problemática, en aras de la seguridad del país.

Esta aclaratoria surge después de que, tras la captura de Nicolás Maduro, ciudadanos reportaran que funcionarios policiales han revisado teléfonos buscando «evidencia» de apoyo a EEUU tras ello.