Venezuela

González Urrutia dice que tras 374 días detenido su yerno está «visiblemente deteriorado»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
González Urrutia dice que tras 374 días detenido su yerno está "visiblemente deteriorado"
Foto: Cortesía Monitoreamos

(EFE).- El opositor Edmundo González Urrutia aseguró que su yerno, Rafael Tudares, está «visiblemente deteriorado, física y emocionalmente» después de que lo han sometido a «una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada» las fuerzas de seguridad venezolanas.

La hija del dirigente opositor, Mariana González, pudo ver a su esposo, del que no se conocía el paradero, durante unos 25 minutos, tras más de un año de detención incomunicada, en la cárcel Rodro I, en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas).

Leer Más

Maduro ante escalada militar de EEUU: «No es tiempo de diferencias políticas ni de colores»
Se vienen lluvias las próximas 48 horas, además advierten sobre llegada de ondas tropicales
Santa de la Cota Mil dio inicio a la Navidad: «Hay que llevar alegría y mucha esperanza»

«Ayer supimos, después de más de un año de silencio y de negaciones, que Rafael Tudares está con vida. Mariana, su esposa, mi hija, pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, después de 374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza. Ese encuentro confirmó que Rafael ha sido sometido a una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada», dijo el líder opositor exiliado en España en un mensaje en su cuenta de X.

González Urrutia aseguró que Tudares estaba «visiblemente deteriorado, física y emocionalmente, tras más de un año de incomunicación y separación de sus hijos» y pidió que su yerno vuelva a casa puesto que es «inocente».

LEA TAMBIÉN: HIJO DE NICOLÁS MADURO DICE QUE VENEZUELA DEBE TENER RELACIONES Y EMBAJADA EN EEUU

«La justicia no puede construirse sobre el sufrimiento ni mucho menos, sobre la negación de derechos fundamentales. A todas las familias que hoy esperan, que resisten y que sobreviven a la ausencia. Su dolor es real, su reclamo es justo y no están solos»; insistió.

Su hija explicó ayer, tras el encuentro en el que pudieron verse y charlar a través de un «vidrio blindado», que su esposo estaba «bastante afectado física y emocionalmente», y pidió que cesara el «ensañamiento» contra él.

El pasado día 8, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de un «número importante» de personas, lo que generó expectativas en familiares de presos políticos, quienes han pernoctado desde entonces a las afueras de varias cárceles a la espera de las liberaciones.

Tudares resultó detenido el pasado 7 de enero de 2025 -tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también arrestaron al defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y al excandidato presidencial opositor Enrique Márquez -también liberado-. EFE

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Avistan a criatura gigante en las profundidades del océano con extremidades de más de 10 metros
Avistan a criatura gigante en las profundidades del océano con extremidades de más de 10 metros
Tendencias
#17Ene | Esta es la lista de presos políticos liberados en el país que han sido verificados
Venezuela
CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: Admitió que le disparó a su padre en la cabeza por este insólito motivo
CONMOCIÓN EN PENSILVANIA: Admitió que le disparó a su padre en la cabeza por este insólito motivo
EEUU