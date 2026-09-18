Las autoridades nacionales publicaron este jueves la Ley Orgánica de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Gaceta Oficial, dos semanas después de que fue aprobada por la Asamblea Nacional.

La ley se puede ver reflejada en la Gaceta Oficial Extraordinaria N.° 7.074, con fecha del 15 de septiembre. De tal forma, trascendieron nuevos detalles sobre el proceso para la selección de magistrados del TSJ.

Uno de los aspectos más importantes es que el Comité de Postulaciones Judiciales estará compuesto por 23 miembros. Los integrantes tendrán que ser aprobados por dos terceras partes de la plenaria de la Asamblea Nacional.

El comité que designará al TSJ contará con 11 diputados de la Asamblea Nacional, controlada ampliamente por el oficialismo. Además, otros 12 integrantes serán postulados por distintos sectores de la sociedad.

COMISIÓN PRELIMINAR

Antes de pasar a la designación del Comité de Postulaciones, se tendrá que crear una comisión preliminar. Esta instancia estará compuesta por 11 parlamentarios, quienes se encargarán de coordinar y realizar la convocatoria de candidatos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que el proceso debe ser público y transparente. Asimismo, se debe garantizar una paridad de género y la presencia de grupos discriminados, marginados o vulnerables.

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Tras la publicación de la ley, la Asamblea Nacional tendrá que comenzar el proceso de postulaciones. Se trata del método constitucional para designar nuevos magistrados del TSJ, tanto principales como suplentes.

La ley fue aprobada y publicada en medio de las rondas de diálogo entre el gobierno nacional y la Asamblea Nacional 2015, controlada por la oposición. Otros temas a tratar son las garantías políticas y sociales, además de la libertad de expresión.