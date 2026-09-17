Representantes del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional 2015 (AN) iniciaron este jueves la segunda ronda del diálogo, la cual contempla, principalmente, temas como derechos civiles y políticos, al igual que la libertad de expresión.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y jefe de la delegación gubernamental, compartió en sus redes sociales imágenes de la reunión. En su contraparte está Dinorah Figuera, mandataria de la AN 2015.

La reunión se llevó a cabo en el Hotel Melía, en Caracas. Ocurrió más de un mes después de la primera ronda de diálogo, cuando se alcanzaron acuerdos sobre la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la atención de los afectados del doble terremoto del 24 de junio.

En vísperas de la reunión trascendió la detención del exalcalde del municipio Torres (Lara), Javier Oropeza, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Figuera aseguró que este tema fue abordado en el diálogo.

«En la instalación del segundo ciclo de la mesa de diálogo conocimos de la detención arbitraria (…) Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación», dijo Figuera.

TEMAS DEL DIÁLOGO

Más allá de las palabras de Figuera sobre la captura del exalcalde, no ha habido mayores pronunciamientos respecto a esta segunda ronda de diálogo. Rodríguez tampoco ha hecho comentarios al respecto.

Estas reuniones se daría continuidad de los acuerdos alcanzados en la primera reunión. A esto se sumarán temas vinculados a las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión, incluyendo revisión de leyes, según miembros del diálogo.

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Sectores opositores insisten en la necesidad de renovar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y establecer un cronograma electoral. Aparentemente, el tema de las tarjetas de los partidos será abordado en esta segunda ronda de diálogo.

Aunque el diálogo continúa, todavía se esperan avances en la renovación del TSJ y la reforma judicial. En materia de libertad de expresión se apreció un primer paso, al darse el desbloqueo de medios digitales entre el miércoles y este jueves.