PSUV salió en defensa de Nicolás Maduro ante «amenazas» de Estados Unidos: «Estaremos de su lado»

Foto: Con el mazo dando

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ratificó este lunes su lealtad a Nicolás Maduro, después de que Estados Unidos emitiera una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y ministro de Interior, condenó las «amenazas» de Estados Unidos. En tal sentido, aseguró que la tolda roja se mantendrá junto a Maduro.

«El PSUV declara que estaremos al lado de nuestro presidente legítimo, Nicolás Maduro, y nuestro pueblo ante cualquier circunstancia» dijo Cabello en una rueda de prensa del partido en la mañana de este 11 de agosto.

Cabello aseguró que también hay «amenazas de la extrema derecha auspiciadas por Estados Unidos». Para el ministro, se trata de «sectores extremistas de la oposición sin ningún tipo de vergüenza».

«SE HAN ENTREGADO A EEUU»

El ministro consideró que un sector opositor «se ha entregado en totalidad y absolutamente al imperialismo» de Estados Unidos. Sin embargo, aseguró que se equivocan si creen que la ciudadanía «se va a rendir ante sus planes».

«Ni la dinamita que colocaron en la Plaza de los Héroes de la Gran Guerra Patria que fue desmantelada (…) ni la gran parte de explosivos descubiertos en Maturín, estado Monagas, asustan y mucho menos amedrentan a nuestro Pueblo y su vanguardia», afirmó.

La Casa Blanca acusó a Maduro de estar vinculado con el narcotráfico. Foto: Prensa Presidencial

Las declaraciones de Cabello se dieron poco después de que la Asamblea Nacional electa en 2020, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Fuerza Armada Nacional (FANB) repudiaron el aumento de la recompensa por Maduro.

La Administración de Donald Trump elevó el viernes la recompensa de Maduro, a quien acusó de estar vinculado con el narcotráfico hacia Estados Unidos, y aseguró que «no escapará a la justicia».

