Venezuela

El mensaje de la PNB tras recompensa de EEUU sobre Maduro: «Cuente con nuestras armas para defender la revolución»

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
El comandante general de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Rubén Santiago, ratificó su lealtad a Nicolás Maduro luego de la recompensa de 50 millones de dólares anunciada por los Estados Unidos a cambio de información que conduzca a su arresto.

El jefe policial calificó de «infame» e «inescrupulosa» la medida anunciada por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

«En un acto vil, en un acto vulgar, que trata de mancillar la soberanía suprema que tiene Venezuela, impusieron una recompensa contra nuestro querido, amado y respetado comandante en jefe, Nicolás Maduro», expresó Santiago.

«Esto lo han repudiado los más de 93.000 funcionarios de la PNB, servidores públicos, que hoy más que nunca comprometidos con la patria, rechazamos este acto indigno», añadió.

En esta línea, reiteró su lealtad con Nicolás Maduro. «Sepa usted que cuenta como siempre con los hombres y las mujeres que defendieron la patria durante las guarimbas y durante todos los actos indignos que la canalla internacional ha pretendido hacer sobre nuestra patria. Cuente con nosotros, que día a día salimos a las calles para defender y servir al pueblo de Venezuela. Y hoy más que nunca defender la revolución bolivariana».

«Siempre vamos a defender a esta patria. La paz el único que la ha garantizado hasta hoy ha sido usted. Mi comandante en jefe, hoy más que nunca nos comprometemos con usted por siempre a defender y proteger nuestra patria. Cuente con las armas de la PNB para defender la revolución bolivariana», concluyó.

