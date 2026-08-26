Provea exige un registro público y actualizado de los desaparecidos tras terremotos

(EFE).- La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió este miércoles al Gobierno nacional un registro público y actualizado sobre el número de desaparecidos que dejó el doblete sísmico del pasado 24 de junio.

«Exigimos al Estado venezolano un registro público, unificado y actualizado. Sin él, la búsqueda continúa solo en manos de las familias», manifestó Provea en su cuenta de Instagram.

En este contexto, la organización criticó que el Estado no informe sobre la cifra de desaparecidos desde el pasado 25 de junio, cuando reportó 157 y luego dejó de actualizar el dato desde entonces.

Sin embargo, Alejandro Terán, el gobernador de La Guaira, el estado más devastado por los terremotos, informó el pasado 4 de agosto a Caracol Radio que familiares de los afectados han reportado unas 1.579 personas desaparecidas.

Por otro lado, la iniciativa ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ registra en su página web 29.527 personas con las que aún no se ha establecido contacto, una cifra basada en reportes.

Provea subrayó que las «obligaciones del Estado venezolano siguen pendientes» y pidió no olvidar «la tragedia» tras el doble terremoto.

El número de muertos tras los sismos es de al menos 6.509, según un balance oficial publicado el lunes, que sumó 71 fallecimientos respecto a los reportados la semana pasada.

Cumplidos los dos meses del terremoto, la búsqueda de cuerpos continúa mientras la ayuda internacional ha disminuido en La Guaira, según dijeron el lunes a EFE varios representantes de ONG y voluntarios, que señalaron que las mayores necesidades que han encontrado son las relacionadas con el agua, la higiene y los insumos médicos.