FOTOS: Embajada de EEUU y Project HOPE anuncian importante inversión para recuperar centros de salud tras terremotos

Con el respaldo del Departamento de Estado de Estados Unidos, la organización humanitaria Project HOPE destinó fondos para la rehabilitación de varios centros de salud en Venezuela, en una iniciativa que busca ampliar la atención médica para cientos de miles de pacientes afectados por la crisis sanitaria que atraviesa el país.

El anuncio fue formalizado en redes sociales por el encargado de Negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barret, quien destacó el alcance de la inversión y el respaldo de Washington al sector salud venezolano.

«Apoyando el sector salud. Con el apoyo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Project Hope ha invertido más de $200 mil dólares en la renovación de diversos centros de salud en Venezuela, ampliando la atención para cientos de miles de pacientes», señaló el funcionario estadounidense.

Asimismo, también se refirió a la dotación puntual de insumos médicos como parte de esta cooperación, en un acto en el que se hizo entrega directa de equipos a personal de salud en Chacao (Miranda), y lo enmarcó dentro de una estrategia más amplia de recuperación impulsada por Washington.

«Hoy entregamos equipos médicos de atención primaria directamente a los profesionales de la sede de emergencias de Salud Chacao. Apostamos por un impacto duradero para la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio», agregó Barret.

La inversión de Project HOPE se produce en medio de la fuerte tensión sobre el sistema hospitalario venezolano, golpeado en los últimos meses por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron el centro del país el 24 de junio y que dejaron más de 6.500 fallecidos, además de daños severos en infraestructura crítica.

Evaluaciones realizadas tras el desastre revelaron que un porcentaje significativo de los centros de salud en las zonas más afectadas tuvo que suspender parte de sus servicios, con áreas de emergencia fuera de funcionamiento.

Ese panorama se suma a una crisis humanitaria preexistente que, según organizaciones internacionales, ya afectaba a millones de venezolanos antes de los terremotos, con un sistema de salud debilitado por años de escasez de insumos, fuga de personal médico y deterioro de infraestructura.