Protección Civil solicitó «urgentemente» herramientas para continuar labores de rescate en San Bernardino y otras zonas de Caracas

El cuerpo de Protección Civil (PC) en San Bernardino, en Caracas, emitió este jueves un llamado urgente a la ciudadanía y organizaciones humanitarias para recolectar herramientas e insumos de seguridad que permitan sostener las operaciones de búsqueda y rescate, luego del doble terremoto que sacudiera varios estados de Venezuela y derrumbara al menos tres edificaciones en esa zona de la capital.

Uno de sus funcionarios precisó que se requieren urgentemente o con prioridad palas, picos, lentes de seguridad y guantes de carnaza para los brigadistas que operan en el sector, donde se instaló un centro de acopio y coordinación en las adyacencias del edificio Rita, cercano al Parque Residencial Anauco, punto estratégico para la recepción de materiales.

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El despliegue en San Bernardino forma parte de la contingencia general en Caracas, donde tres edificaciones colapsaron totalmente y se logró la extracción de 25 personas con vida, gracias al trabajo conjunto de los organismos de seguridad, en medio de operaciones que se han extendido de forma continua desde el impacto de los movimientos telúricos en horas de la tarde del miércoles.

#25Jun #Caracas #Terremoto

Protección Civil #SanBernardino solicita urgentemente herramientas para continuar labores de rescate: palas, picos y guantes de carnaza. Punto: adyacencias del edificio Rita, cerca del Parque Residencial Anauco.pic.twitter.com/YH0vQHZhCW — Reporte Ya (@ReporteYa) June 25, 2026

DUERMEN EN LAS CALLES

En tanto, los venezolanos durmieron durante la madrugada de este jueves en colchones y colchonetas tendidas sobre el asfalto o refugiados dentro de sus vehículos estacionados en las calles, en medio del temor por las réplicas de los dos grandes terremotos de 7,2 y 7,5.

La incertidumbre ante la evaluación de daños mantiene a la población en alerta y, de hecho, muchos de los que habían decidido volver a sus casas, pese a los daños en fachadas, volvieron a las calles ante algunas réplicas menores.

En paralelo, el personal de rescate continúa en labores de búsqueda de supervivientes en los edificios derrumbados en zonas del oeste de la capital venezolana, como El Paraíso, Maripérez, y propiamente en San Bernardino.

Es el mismo escenario en el este, en zonas como Los Palos Grandes, una de las comunidades más sísmicas de la ciudad, y donde se registraron cuantiosos daños estructurales.