Pronostican lluvias para zonas afectadas por doble terremoto para este 13 de julio

Las autoridades nacionales anunciaron que este lunes habrá lluvias y posibles descargas eléctricas en varias zonas del país, incluyendo las más afectadas por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó en sus redes sociales el pronóstico este 13 de junio. En el periodo de 6 de la tarde a las 12 de la medianoche, se esperan lluvias y nubosidad.

«Se prevé cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; aun así mantos nubosos generadores de a precipitaciones de intensidad variable», explicó el Inameh.

Las zonas más afectadas por las lluvias serán Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, la Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Llanos Centrales/Occidentales, Yaracuy, Falcón, Lara, los Andes y Zulia.

LLUVIAS EN ZONAS DEVASTADAS

Por otra parte, el Inameh señaló a las 7:20 de la noche que se han formado mantos nubosos en las zonas afectadas por el doble terremoto. En tal sentido, se esperan lluvias de «intensidad variable» y «algunas descargas eléctricas».

En este caso, se esperan lluvias y descargas eléctricas en Falcón, Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Distrito Capital, Miranda y La Guaira, estas últimas con zonas devastadas por la tragedia natural del 24 de junio.

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Hasta este lunes, se han contabilizado 4.561 fallecidos por el doble terremoto, de acuerdo al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.