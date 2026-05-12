Profesores protestaron frente el Ministerio de Educación Universitaria, estas fueron sus exigencias

Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este martes frente a la sede del Ministerio de Educación Universitaria para exigir mejores salarios.

El presidente de la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), José Gregorio Afonso aseguró que el problema de los salarios sigue. «Hoy son dos las exigencias, la primera que acordemos una ruta para recuperar el tema salarial. El 30 de abril no hubo ningún cambio en esa materia. Lo que hubo fue aumento de unos bonos y el nacimiento de otros».

«En esa dirección seguimos en nuestro reclamo de salarios, que es lo que efectivamente tiene otros beneficios para el sector universitario y además puede co-ayudar con nuestra seguridad social», aseguró.

11:23 AM

Sindicatos, pensionados y trabajadores de la UCV protestan en el Ministerio de Educación Superior en el centro de Caracas pic.twitter.com/hICcopvfEe — Fernando Tineo 🇻🇪 (@fertineo) May 12, 2026

LOS BONOS NO LES LLEGAN A TODOS

Aunque el gobierno había dicho que pagaría un bono extra a los trabajadores del sector educación mientras se solventa el tema de los salarios, Afonso denunció que este nuevo bono no les está llegando a todos.

«En segundo lugar, es que efectivamente pagaron un bono de responsabilidad profesional y dejaron excluidos a sectores como los profesionales, los empleados y los obreros que por extensión de beneficios les corresponde un bono de ese tipo a ellos también. Y después dejaron en el sector docente a los jubilados fuera de ese pago, cuando nuestro contrato colectivo establece que deben recibir los mismos beneficios que los profesores activos», acotó.

«Dejaron fuera a los contratados y a la mitad de los activos en una cosa absolutamente desordenada y caótica. Hay profesores en un mismo departamento, con el mismo escalafón, con la misma dedicación, uno cobra y el otro no», añadió.

En este sentido, rechazó las forma en la que se está trabajando desde el gobierno. «Porque en esta manera de actuar de no ponerse de acuerdo con las instituciones, de no auditar nóminas, esto es una mezcla de arbitrariedad con desorden que nos lleva a esta situación».

El dirigente gremial solicitó una reunión con la ministra de Educación Universitaria, Ana María San Juan. Sin embargo, únicamente los recibió el viceministro de Bienestar Estudiantil, Yoel Amaya, y el diputado de la Asamblea Nacional y profesor universitario Ricardo Ríos.