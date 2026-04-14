Profesores de la UCV anunciaron que se irán a paro: ¿Por cuánto tiempo será?

Autoridades académicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunciaron que se irán a paro por 24 horas para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores.

«El 22 de abril vamos a paralizar por 24 horas a nuestra universidad. No estamos en contra de la universidad, ni estamos vulnerando los derechos de los estudiantes, aquí se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores y nosotros como profesores pertenecemos a ese sector», indicó el profesor Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).

#AlMomento | Profesor Luis Crespo (@camberin) Vicepresidente de la @APUCV anuncia paro de 24 horas para el próximo miércoles #22Abr en la Universidad Central de Venezuela “No estamos en contra de la universidad, ni estamos vulnerando los derechos de los estudiantes, aquí se… pic.twitter.com/NNnPFq4NqY — Viva la UCV (@VivaLaUCV) April 14, 2026

En este sentido, informó que este miércoles, 15 de abril, el sector estudiantil también se estará movilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para acompañar a las Facultades de Ciencias Jurídicas de la UCV, ULA, LUZ y los trabajadores universitarios sobre la demanda al Estado venezolano por la respuesta inmediata por el aumento de salario.

Cabe recordar que el pasado 2 de febrero interpusieron una demanda ante el máximo tribunal del país por omisión constitucional. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuestas. La concentración para exigir un pronunciamiento del TSJ dará inicio a partir de las 10 de la mañana.