Venezuela

Profesores de la UCV anunciaron que se irán a paro: ¿Por cuánto tiempo será?

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
UCV

Autoridades académicas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) anunciaron que se irán a paro por 24 horas para exigir el respeto a los derechos de los trabajadores.

«El 22 de abril  vamos a paralizar por 24 horas a nuestra universidad. No estamos en contra de la universidad, ni estamos vulnerando los derechos de los estudiantes, aquí se están vulnerando los derechos fundamentales de los trabajadores y nosotros como profesores pertenecemos a ese sector», indicó el profesor Luis Crespo, vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).

Leer Más

Constantes fallas eléctricas reavivan temor de un megapagón como el de 2019 entre los venezolanos
Constantes fallas eléctricas reavivan temor de un megapagón como el de 2019 entre los venezolanos
«Falta de valor nutricional y calidad»: El dardo de la ONU sobre los Clap y sus irregularidades
Perturbación meteorológica avanza por el país, habrá lluvias en estos estados

LEA TAMBIÉN: NEGARON AMNISTÍA AL PERIODISTA GABRIEL GONZÁLEZ: «ES UN PROCESO SIN GARANTÍAS»

En este sentido, informó que este miércoles, 15 de abril, el sector estudiantil también se estará movilizando al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para acompañar a las Facultades de Ciencias Jurídicas de la UCV, ULA, LUZ y los trabajadores universitarios sobre la demanda al Estado venezolano por la respuesta inmediata por el aumento de salario.

Cabe recordar que el pasado 2 de febrero interpusieron una demanda ante el máximo tribunal del país por omisión constitucional. Sin embargo, hasta ahora no han obtenido respuestas. La concentración para exigir un pronunciamiento del TSJ dará inicio a partir de las 10 de la mañana.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Lacava
El comentario de Rafael Lacava sobre las fallas en el sistema eléctrico que está dando de qué hablar en redes
Venezuela
Academia de Ciencias Políticas y Sociales pide solucionar vacancia en Presidencia tras tres meses sin Maduro
Venezuela
Chevron prevé que el crudo venezolano represente el 15 % de su refinado en EEUU
EEUU
jojobet girişhacklinkmarsbahiscasibomjojobetJojobet GirişcasibomJojobet Girişjojobetvaycasinoholiganbetcasibomholiganbetmarsbahis girişJojobetJojobet Giriş