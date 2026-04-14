Venezuela

Negaron amnistía al periodista Gabriel González: «Es un proceso sin garantías»

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
4 Min de Lectura
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La justicia venezolana negó la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática al periodista Gabriel González, preso político por más de un año, y tampoco habría permitido que designara a su defensa privada.

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González fue excarcelado el pasado 14 de enero, pero con medidas cautelares. Tras la aprobación de la Ley de Amnistía, acudió al Tribunal 3ro de Juicio de Terrorismo para solicitar la libertad plena, pero este lunes fue rechazado el sobreseimiento de su causa.

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El propio periodista informó en X (Twitter) del rechazo de la solicitud. «Al llegar al tribunal me dicen que yo no gozaba de ninguna amnistía, que no había nada en sistema, y que “si estaba en una lista, ya no” ¿Qué pasó en esos 15 días?», afirmó González.

«Lo que evidencia que la Ley de Amnistía se aplica a discreción de los mismos jueces que permitieron nuestro secuestro, y que no hay voluntad política para avanzar hacia la restitución del Estado de derecho», añadió.


«Yo me pregunto, cuando hablan de “corregir los errores del pasado” ¿a qué se refieren?», dijo González, citando el discurso de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

SNTP SOBRE GONZÁLEZ

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa (SNTP) condenó en sus redes sociales la decisión tomada por las autoridades. En tal sentido, denunció las irregularidades en el caso de González y exigió respuestas.

«La decisión llega después de que el propio tribunal indicara semanas antes que figuraba como “beneficiado”, para luego desconocerlo. Hoy no solo formalizaron la negativa, sino que además le impidieron designar defensa privada y acceder a su expediente», dijo el SNTP.

Al igual que en otros casos, el SNTP exigió que se respete los derechos de González. «Denunciamos un proceso sin garantías, donde la amnistía se aplica con discreción», aseveró el organismo sindical.

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Este mismo lunes, el SNTP confirmó que el periodista Ramón Centeno sí recibió la sentencia absolutoria de su caso. Lo mismo ocurrió con Darvinson Rojas, quien tenía medidas cautelares desde 2020.


La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó que, para este 13 de abril, hay 674 presos políticos en Venezuela. Entre ellos hay 28 extranjeros, 202 funcionarios de seguridad y 365 miembros de la sociedad civil.

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