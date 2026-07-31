El partido Primero Justicia (PJ), integrante de la mayor coalición opositora de Venezuela, informó este viernes que tendrá una representación en el proceso de diálogo con el chavismo que comenzará formalmente este sábado, 1 de agosto, con el que aspira a, entre otras cosas, la liberación de todos los presos políticos en el país suramericano.

«Respaldamos a la Asamblea Nacional de 2015 y a la delegación que nos representará en este proceso», indicó la formación en una publicación en X, sin que haya precisado las personas que acompañarán a la exdiputada Dinorah Figuera, cabeza de este proceso por parte de la oposición.

PJ confía en que este esfuerzo se traduzca en «libertad, justicia, reconciliación y en el regreso de millones de venezolanos que hoy sueñan con volver a su país».

Con responsabilidad y esperanza, apoyamos el proceso nacional impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que inicia mañana 1 de agosto para la reinstitucionalización y democratización del país. Reafirmamos nuestro compromiso con la unidad de las fuerzas… pic.twitter.com/vflUCfMlB8 — Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) July 31, 2026

«Creemos que este proceso debe contar con la participación de la sociedad civil y con el acompañamiento de todos los sectores democráticos. La Venezuela que queremos construir necesita transparencia, pluralidad y la participación activa de todos los ciudadanos», añadió.

Asimismo, dijo que seguirá trabajando junto al liderazgo de María Corina Machado, Edmundo González y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que no participan directamente en este proceso de negociación.

PJ sostuvo que las prioridades en este diálogo son la liberación de todos los presos políticos y «desmantelar el aparato de represión»; designar un nuevo Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo; contar con un Tribunal Supremo de Justicia independiente; garantizar la libertad de expresión; devolver los partidos a sus autoridades legítimas y levantar las inhabilitaciones políticas.

«Con responsabilidad y esperanza, apoyamos el proceso nacional impulsado por el Departamento de Estado de Estados Unidos que inicia mañana, 1 de agosto, para la reinstitucionalización y democratización del país», subrayó.

Este sábado, un sector de la oposición venezolana y el chavismo entablarán un nuevo diálogo con el propósito de abordar la transición en el país suramericano con la mira en unas elecciones presidenciales.

El proceso será entre el Parlamento actual, controlado por el chavismo, y Dinorah Figuera, que defiende la continuidad del Legislativo electo en 2015, cuando la oposición ganó la mayoría de las curules.

Machado y González Urrutia han dicho que esperan que este diálogo logre, entre otros objetivos, un «cronograma electoral presidencial oportuno», al tiempo que indicaron que evaluarán el proceso «con base en logros concretos y verificables».

Primero Justicia ya había dado su apoyo a esta negociación, al igual que Voluntad Popular -también integrante de la PUD-, así como Un Nuevo Tiempo.

Hasta el momento, la coordinación de la Plataforma Unitaria no ha hecho pública su postura, pero otros partidos integrantes como Acción Democrática han criticado la designación de Figura como líder de este proceso.