VIDEO: Precio del pasaje urbano subirá este sábado 1 de agosto: conozca el monto anunciado

El pasaje del transporte urbano volverá a subir este sábado, 1 de agosto, luego de que el sector transportista retomara el ajuste mensual de la tarifa que se calcula según el valor del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, el pasaje del transporte urbano pasará a 190 bolívares, así lo confirmó Nelson Vivas, presidente de la Asociación Civil de Conductores de la India.

Explicó, en entrevista con Globovisión, que el nuevo monto responde al convenio firmado en mayo entre el gremio transportista y el gobierno de Delcy Rodríguez, que fija el primer día de cada mes como fecha de revisión de la tarifa con base en 0,25 centavos de dólar.

Según el cálculo exacto con la tasa vigente del BCV, la cifra daba 186,66 bolívares, pero los transportistas decidieron redondearla a 190 por la escasez de monedas y billetes de baja denominación que impide dar el vuelto exacto.

«No tienen cómo hacerlo y nosotros tampoco tenemos cómo darle el vuelto e íbamos a ir al redondeo», dijo Vivas.

El aumento se retomará después de una pausa de un mes. Vivas recordó que en julio el sector transporte suspendió voluntariamente el ajuste, por lo que el pasaje se mantuvo en 140 bolívares, en medio de la emergencia social y política que dejó el doble sismo que sacudió al país.

A partir de ahora, indicó, el monto volverá a moverse en función de las fluctuaciones diarias del tipo de cambio oficial, lo que anticipa nuevos ajustes cada mes.

🟡#EsNoticia | ​El presidente de la Asociación Civil de Conductores de la India, Nelson Vivas, explicó en @Primerapagina que la tarifa del pasaje será de 190 bolívares a partir del 1 de agosto, ajustada al redondeo de 0.25 centavos de dólar. 📌 ​La medida responde a un acuerdo… pic.twitter.com/z0MWgwIx6I — Globovisión (@globovision) July 31, 2026

CIFRA INDEXADA

El esquema de tarifa indexada nació el 21 de mayo, cuando el Órgano Superior de Transporte aprobó su aplicación a partir del 1 de junio. En ese momento, los 0,25 centavos de dólar equivalían a 140 bolívares, una cifra que ya superaba el salario mínimo de 130 bolívares, congelado desde 2022.

Con el regreso del mecanismo de indexación, el pasaje urbano queda nuevamente atado al comportamiento diario del dólar BCV, lo que implica que los usuarios podrían enfrentar variaciones mensuales mientras el salario mínimo permanece sin cambios desde hace más de tres años.