Presidenta de ALAV espera que «próximamente» se retome la conexión aérea con estos países

Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV), anunció que el sector estima que se retome la conectividad aérea con Perú y Chile a través de vuelos comerciales directos.

Aunque la directiva no dio fechas, explicó que la reconexión podría realizarse “próximamente”, en medio de la expansión aérea que atraviesa el país.

Entrevistada por Unión Radio, Loaiza destacó que es importante que retornen las líneas aéreas que anteriormente operaban en el país. También resaltó la incorporación de nuevas empresas aéreas internacionales que también están contribuyendo al aumento de la conectividad.

Por ello, dijo que es positivo que el servicio de seguridad aérea de Estados Unidos haya inspeccionado recientemente los aeropuertos de Barcelona y Maracaibo.

Cabe recordar que la semana pasada, la embajada de EEUU en Caracas informó funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estaban impulsando la conectividad con otras ciudades de Venezuela.

En este sentido, Loaiza dijo que el aeropuerto de Maiquetía “tiene ciertas limitaciones para tomar más tráfico. Para los pasajeros del interior es mucho más cómodo volar desde sus regiones”, explicó.

Agregó que en torno a esto la empresa Copa Airlines ha desarrollado “una estrategia de volar a ciudades secundarias”.

La oferta de vuelos en Venezuela ha experimentado un crecimiento masivo, alcanzando las 157 frecuencias internacionales semanales y más de 535 operaciones nacionales.

Tras el levantamiento de restricciones aéreas, aerolíneas globales de gran relevancia, incluyendo compañías norteamericanas, como American Airlines, han restablecido conexiones directas con el país.