EEUU anunció segundo vuelo diario de American Airlines para la ruta Caracas-Miami

El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves la activación de un segundo vuelo diario de American Airlines entre Caracas y Miami, como parte de los planes que tiene el presidente de ese país, Donald Trump, con Venezuela.

«Hoy, American Airlines lanzó un segundo vuelo diario entre Miami y Caracas», escribió John Barrett, encargado de negocios de EEUU en Caracas.

Hoy, @AmericanAir lanzó un SEGUNDO vuelo diario entre Miami y Caracas. Bajo el plan de tres fases de @POTUS y @SecRubio, el sector privado está expandiendo rápidamente su capacidad para satisfacer la demanda e impulsar la recuperación económica de Venezuela. – JB — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 21, 2026

«Bajo el plan de tres fases del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, el sector privado está expandiendo rápidamente su capacidad para satisfacer la demanda e impulsar la recuperación económica de Venezuela», añadió el diplomático.

Cabe recordar que a inicios de semana, Barrett había adelantado que «como parte del plan de Trump y Rubio para Venezuela, la Administración de Seguridad de Transporte de los Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés), está trabajando para conectar más ciudades venezolanas con el país norteamericano».

Este segundo vuelo despegó de Miami a las 8:55 a.m. y aterrizó en el país a las 12:15 p.m. del mediodía. De acuerdo con el itinerario saldrá de Maiquetía de regreso a Miami a la 1:00 p.m. con una hora prevista de llegada a las 4:34 p.m.

El precio del pasaje ida y vuelta va desde los $1.108 aproximadamente, en la tarifa más económica disponible que permite facturar un equipaje de 23 kg. Este precio puede variar dependiendo de la disponibilidad y fechas seleccionadas por el pasajero.

Cabe destacar que American Airlines confirmó que se encuentra trabajando para sumar a la ciudad de Maracaibo como otro destino en Venezuela.