¿Por qué sientes culpa de volver a tus rutinas tras los terremotos? Lo que dijo un experto

El psicólogo clínico Sandro Mazucato ofreció algunos tips sobre cómo los venezolanos deben afrontar la culpa de retomar sus rutinas tras los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio.

«La culpa es una emoción que se desarrolla en el ser humano cuando empezamos a tener conciencia del otro. Aparece primero como una necesidad de reparar el vínculo. Nosotros como venezolanos formamos parte de un grupo social y este grupo social ha sufrido una herida importantísima y de alguna manera como parte del clan todos compartimos la herida.

«La segunda razón tiene que ver con el hecho de sentir que cuando sufrimos acompañamos al otro en su sufrimiento, que no lo estamos dejando solo», añadió.

En este sentido, destacó que son muchos los sentimientos con los que tienen que lidiar. «El venezolano en este momento no solo está viviendo la culpa de regresar a sus rutinas, sino la incertidumbre por los miedos que le quedan del trauma generado por los terremotos».

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CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN

El psicólogo destacó la capacidad que ha demostrado el venezolano para recuperarse de cada una de las tragedias. En este sentido, hizo un llamado a ver al pasado y cómo cada uno se ha levantado en cada ocasión.

«De las cosas que hemos visto de la sociedad venezolana es que ante los diversos traumas siempre tiene un estado de frustración posterior a la hora de tener que reactivarse. Pero por otro lado, siempre tiene una gran capacidad de adaptación y poder de resiliencia para poder asumir esas situaciones. La culpa, incertidumbre, el miedo no han impedido al venezolano asumir su realidad nuevamente. Lo que probablemente suceda es que podamos sentir que no podamos estar al 100%. No nos va a acompañar la alegría, el entusiasmo y probablemente sintamos un profundo sentimiento de culpa», acotó.

«Reconstruir el tejido social requiere que cada uno de nosotros con sus competencias nos integremos y eso puede ser el sentimiento compensatorio que aparezca para luchar contra todas aquellas voces que te quieran hacer sentir egoísta por querer retomar tus actividades cotidianas», añadió.

Asimismo, destacó la importancia de que los venezolanos retomen sus actividades cotidianas. «La verdad es que las personas que están en primera línea requieren de los recursos de los que están más atrás y que se reactiven los aspectos sociales para poder seguir impulsando a una cantidad de personas que quedaron en una situación de carencia».

«Ante todos los golpes que hemos tenido, siempre hemos tenido la capacidad de asumir nuevamente el reto de reconstruir, de asumir nuestra cotidianidad y ordenar el espacio donde somos competentes», concluyó.