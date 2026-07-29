¿Por qué no se determinó en un principio que el epicentro del terremoto fue en Catia La Mar? Lo que explicó un experto

El profesor de sismología de la UCV y USB, Michael Schmitz, explicó que debido a las características de los terremotos en La Guaira los sistemas automáticos no pudieron detectar el epicentro de manera precisa.

Luego de que el Servicio Geológico de Estados Unidos corrigiera el lugar del epicentro de los terremotos del 24 de junio, Schmitz explicó que esto lo hicieron después de una revisión manual.

«Ellos tienen estaciones en todo el mundo, entonces sale una localización automática, entonces hay un problema porque tuvimos la primera ruptura y a los 30 o 40 segundos la segunda ruptura, entonces se solapan la llegada de las ondas y es muy difícil para el sistema automático localizar bien, por eso lo localizaron en Yumare», acotó.

«Cuando utilizas estaciones lejanas, ahí sí se pueden diferenciar esos trenes de onda porque no están tan solapadas. Ya esa revisión que hizo el Servicio Geológico de Estados Unidos ya no es una solución automática, sino hecha por una revisión manual por los científicos del servicio y ahí tomaron la decisión de cambiar el epicentro», explicó en conversación para Shirley Radio.

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Asimismo, aclaró que desde los primeros días muchos expertos coincidieron en que el epicentro estaba en La Guaira.

«Yo me acerqué a Caracas el día después del sismo y cuando veo la concentración de réplicas en Caraballeda y entendí que había mucho daño en La Guaira, para mí era el terremoto de La Guaira. Yo traté de decirle a la gente de Funvisis que lo comunicaran así pero lamentablemente ellos están un poco limitados al sacar la información porque están dentro de una estructura de un ministerio. Para mí, no hubo una comunicación clara», expresó.

«La ruptura va desde Yumare hasta Caraballeda», concluyó.